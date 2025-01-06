Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Letda Enzo Allie Sekarang Dinas di Mana? Ini Riwayat Pendidikannya yang Bergabung ke Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan

Nabillah Syidah , Jurnalis-Senin, 06 Januari 2025 |18:08 WIB
Letda Enzo Allie Sekarang Dinas di Mana? Ini Riwayat Pendidikannya yang Bergabung ke Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan
Letda Enzo Allie Sekarang Dinas di Mana? Ini Riwayat Pendidikannya yang Bergabung ke Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan (Foto: kopasus)
A
A
A

JAKARTA - Letda Enzo Allie sekarang dinas dimana? Ini riwayat pendidikannya yang bergabung ke Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan. Letnan Kedua (Letda) Enzo Zenz Allie, perwira asal Perancis yang menorehkan prestasi sebagai lulusan terbaik Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Angkatan 109. Kini, ia masuk Grup 2 Kopassus.

Letda Enzo Allie Sekarang Dinas di Mana? 

1. Markas Letda Enzo Allie Sekarang 

Enzo telah resmi dilantik bersama 157 prajurit lainnya dan menjadi bagian dari Korps Baret Merah, Kopassus. Kini, Enzo mendapat penugasan di Grup 2 Sandi Yudha Kopassus, yang bermarkas di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. 
Grup yang merupakan satuan setingkat Brigade dimana Serda Ucok Tigor Simbolon pernah berdinas dan Kasad Jenderal Maruli Simanjuntak pernah menjadi Komandan (2013-2024). Enzo akan bergabung dengan Batalyon 21/Buhpala Yudha untuk melanjutkan pengabdiannya. 

2. Riwayat Pendidikan Letda Enzo Allie

Enzo menempuh perjalanan menjadi pasukan Elite Korps Baret Merah dengan penuh tantangan. Ia mengenyam pendidikan komando yang keras. Pendidikan yang menuntutnya memiliki ketahanan fisik dan mental.
Enzo mengenyam pendidikan Sekolah Dasar (SD) di tempat kelahirannya, Perancis. Ibunya membawa Enzo pulang kembali ke Indonesia setelah sang ayah meninggal dan melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Indonesia. Ia melanjutkan pendidikannya ke pesantren di Serang. 
Ia dapat menguasai empat bahasa, yakni Inggris, Perancis, Jerman hingga Jepang. Pengetahuan agama dan mengajinya pun mendapat nilai yang bagus.Usai lulus pendidikan di sekolah, Enzo bertekad untuk menjadi seorang perwira. Ia pun mengikuti seleksi calon Taruna Akademi TNI. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/65/3175440/riwayat_pendidikan-AP6q_large.jpg
Riwayat Pendidikan Halim Kalla, Adik Jusuf Kalla yang Terseret Korupsi PLTU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/65/3175388/kenny_austin-BQ71_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Kenny Austin, Pacar Amanda Manopo Ternyata Lulusan Teknik Mesin USU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/65/3175165/petenis-7hFa_large.jpg
Ini Pendidikan Petenis Cantik Aldila Sutjiadi, Peraih Predikat Summa Cum Laude Matematika Ekonomi dari University of Kentucky
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/65/3174865/pendidikan-K3EO_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan El Rumi dan Syifa Hadju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/65/3173990/deddy_corbuzier-1bJq_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Sabrina Chairunnisa, Istri Deddy Corbuzier yang Punya Program Beasiswa Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/65/3173793/valentino_rossi-xadF_large.jpg
Kisah Pembalap Valentino Rossi, Legenda MotoGP yang Tidak Kuliah Tapi Punya Gelar Kehormatan dari Universitas
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement