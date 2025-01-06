Letda Enzo Allie Sekarang Dinas di Mana? Ini Riwayat Pendidikannya yang Bergabung ke Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan

JAKARTA - Letda Enzo Allie sekarang dinas dimana? Ini riwayat pendidikannya yang bergabung ke Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan. Letnan Kedua (Letda) Enzo Zenz Allie, perwira asal Perancis yang menorehkan prestasi sebagai lulusan terbaik Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Angkatan 109. Kini, ia masuk Grup 2 Kopassus.

Letda Enzo Allie Sekarang Dinas di Mana?

1. Markas Letda Enzo Allie Sekarang

Enzo telah resmi dilantik bersama 157 prajurit lainnya dan menjadi bagian dari Korps Baret Merah, Kopassus. Kini, Enzo mendapat penugasan di Grup 2 Sandi Yudha Kopassus, yang bermarkas di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Grup yang merupakan satuan setingkat Brigade dimana Serda Ucok Tigor Simbolon pernah berdinas dan Kasad Jenderal Maruli Simanjuntak pernah menjadi Komandan (2013-2024). Enzo akan bergabung dengan Batalyon 21/Buhpala Yudha untuk melanjutkan pengabdiannya.

2. Riwayat Pendidikan Letda Enzo Allie

Enzo menempuh perjalanan menjadi pasukan Elite Korps Baret Merah dengan penuh tantangan. Ia mengenyam pendidikan komando yang keras. Pendidikan yang menuntutnya memiliki ketahanan fisik dan mental.

Enzo mengenyam pendidikan Sekolah Dasar (SD) di tempat kelahirannya, Perancis. Ibunya membawa Enzo pulang kembali ke Indonesia setelah sang ayah meninggal dan melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Indonesia. Ia melanjutkan pendidikannya ke pesantren di Serang.

Ia dapat menguasai empat bahasa, yakni Inggris, Perancis, Jerman hingga Jepang. Pengetahuan agama dan mengajinya pun mendapat nilai yang bagus.Usai lulus pendidikan di sekolah, Enzo bertekad untuk menjadi seorang perwira. Ia pun mengikuti seleksi calon Taruna Akademi TNI.