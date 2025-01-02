Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Adu Riwayat Pendidikan Raffi Ahmad dengan Pandji Pragiwaksono, Bak Bumi dan Langit

Qonita , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |18:05 WIB
Adu Riwayat Pendidikan Raffi Ahmad dengan Pandji Pragiwaksono, Bak Bumi dan Langit
Adu Riwayat Pendidikan Raffi Ahmad dengan Pandji Pragiwaksono, Bak Bumi dan Langit. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Adu rriwayat pendidikan Raffi Ahmad dengan Pandji Pragiwaksono, bak bumi dan langit. Hal ini tak lepas dari Pandji Pragiwaksono menyinggung Raffi Ahmad dalam YouTube. 

Pandji baru-baru ini menyampaikan kritik tajam terhadap Raffi Ahmad dalam konten video terbarunya yang diunggah pada 24 Desember 2024 dengan judul ‘PRABOWO: DARI GARANG KE GEMOY’.

Dalam video tersebut, Komika ini menyebut Raffi Ahmad sebagai "utusan presiden yang red flag", merujuk pada kehadirannya dalam acara peresmian Sams Studio, bioskop milik Rans yang bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan. Pandji menilai ada konflik kepentingan terkait peran Raffi tersebut.

Perbedaan latar belakang pendidikan yang mencolok antara keduanya juga turut mempengaruhi pandangan publik. Hal ini menjadi bagian dari perbedaan cara pandang Pandji dan Raffi dalam menyikapi berbagai isu, termasuk terkait politik.

Berikut perbandingan riwayat pendidikan keduanya.

Riwayat Pendidikan Pandji Pragiwaksono

Pandji memiliki latar belakang pendidikan yang lebih formal dibandingkan Raffi. Ia menyelesaikan pendidikan dasar di SD Triguna, Jakarta, dilanjutkan ke SMP Negeri 29 Jakarta, dan SMA Kolese Gonzaga.

Setelah itu, Pandji melanjutkan studi di Institut Teknologi Bandung (ITB) di jurusan Desain Produk, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Saat kuliah di Bandung, Pandji sudah mulai aktif di dunia hiburan, salah satunya sebagai penyiar radio di Hard Rock FM Bandung.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
