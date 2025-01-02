Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

20 Contoh Teks Iklan Singkat dan Strukturnya

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |06:56 WIB
20 Contoh Teks Iklan Singkat dan Strukturnya
20 Contoh Teks Iklan Singkat dan Strukturnya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – 20 contoh teks iklan singkat dan strukturnya akan diulas dalam artikel berikut. Iklan merupakan hal yang sudah sering kali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di media digital, media cetak saja, bahkan di jalan raya pun sering kita temui.
Menurut Kamus Besar Bahas Indonesia, iklan adalah  berita pesanan yang bertujuan untuk membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan mengenai barang atau jasa yang dijual dan dipasang di media massa atau tempat umum. 
Salah satu tujuan adanya iklan adalah memperkenalkan produk kepada masyarakat sekaligus membangun citra positif bagi sebuah merek atau perusahaan. Dan hal ini sudah berlaku sejak ribuan tahun lalu bahkan sejak zaman Yunani Kuno, tepatnya di kota Athena.
Berikut 20 contoh teks iklan singkat beserta identifikasi strukturnya yang dirangkum dari berbagai sumber oleh Okezone pada Kamis (2/1/2025).
Struktur penulisan teks iklan
Sebelum memasuki contoh tersebut, berikut adalah struktur penulisan teks iklan beserta penjelasannya:
1.       Orientasi
Struktur awal dalam teks iklan dikenal sebagai orientasi. Biasanya, bagian ini mencantumkan judul iklan yang terletak di bagian atas. Namun, pada beberapa iklan, judul dapat digantikan langsung oleh penyebutan nama produk. 
2.       Tubuh Iklan/Isi
Bagian ini menjadi elemen utama dalam sebuah iklan, karena memuat informasi penting mengenai produk atau layanan yang ditawarkan. Pada bagian ini, biasanya nama barang atau jasa yang menjadi fokus iklan disampaikan secara jelas untuk menarik perhatian target audiens. 
3.       Justifikasi
Bagian justifikasi memuat informasi rinci mengenai produk yang ditawarkan. Informasi ini mencakup berbagai aspek, seperti keunggulan produk, spesifikasi detail, langkah-langkah untuk memperoleh produk tersebut, lokasi tempat penjualan, kontak yang dapat dihubungi seperti nomor telepon, serta informasi relevan lainnya yang membantu audiens memahami dan tertarik pada produk tersebut.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/624/3167457/bahasa-c73W_large.jpg
3 Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat dari Berbagai Tema
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/624/3166529/sekolah-iD5q_large.jpg
15 Contoh Majas Paradoks dan Pengertiannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/624/3165066/aksara_jawa-891l_large.jpg
Kenapa Huruf Thailand Mirip Aksara Jawa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/624/3154995/kbbi-ShY1_large.jpeg
Apa Arti Kata Palum? Lawan Kata Haus yang Resmi Masuk KBBI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/624/3149829/sekolah-BQU4_large.jpg
Kompetensi Tenaga Pendidik Bahasa Daerah Jenjang SD dan SMP Ditingkatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/624/3132022/contoh_teks-5rsE_large.jpeg
Contoh Teks Berita Singkat di Televisi dengan Berbagai Tema
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement