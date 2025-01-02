20 Contoh Teks Iklan Singkat dan Strukturnya

JAKARTA – 20 contoh teks iklan singkat dan strukturnya akan diulas dalam artikel berikut. Iklan merupakan hal yang sudah sering kali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di media digital, media cetak saja, bahkan di jalan raya pun sering kita temui.

Menurut Kamus Besar Bahas Indonesia, iklan adalah berita pesanan yang bertujuan untuk membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan mengenai barang atau jasa yang dijual dan dipasang di media massa atau tempat umum.

Salah satu tujuan adanya iklan adalah memperkenalkan produk kepada masyarakat sekaligus membangun citra positif bagi sebuah merek atau perusahaan. Dan hal ini sudah berlaku sejak ribuan tahun lalu bahkan sejak zaman Yunani Kuno, tepatnya di kota Athena.

Berikut 20 contoh teks iklan singkat beserta identifikasi strukturnya yang dirangkum dari berbagai sumber oleh Okezone pada Kamis (2/1/2025).

Struktur penulisan teks iklan

Sebelum memasuki contoh tersebut, berikut adalah struktur penulisan teks iklan beserta penjelasannya:

1. Orientasi

Struktur awal dalam teks iklan dikenal sebagai orientasi. Biasanya, bagian ini mencantumkan judul iklan yang terletak di bagian atas. Namun, pada beberapa iklan, judul dapat digantikan langsung oleh penyebutan nama produk.

2. Tubuh Iklan/Isi

Bagian ini menjadi elemen utama dalam sebuah iklan, karena memuat informasi penting mengenai produk atau layanan yang ditawarkan. Pada bagian ini, biasanya nama barang atau jasa yang menjadi fokus iklan disampaikan secara jelas untuk menarik perhatian target audiens.

3. Justifikasi

Bagian justifikasi memuat informasi rinci mengenai produk yang ditawarkan. Informasi ini mencakup berbagai aspek, seperti keunggulan produk, spesifikasi detail, langkah-langkah untuk memperoleh produk tersebut, lokasi tempat penjualan, kontak yang dapat dihubungi seperti nomor telepon, serta informasi relevan lainnya yang membantu audiens memahami dan tertarik pada produk tersebut.