HOME EDUKASI KAMPUS

Benarkah Rata-Rata IQ Orang Indonesia Hanya 78? Ini Faktanya

Nanda Surya Shadan , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |08:12 WIB
Benarkah Rata-Rata IQ Orang Indonesia Hanya 78? Ini Faktanya
Benarkah Rata-rata IQ Orang Indonesia hanya 78? Ini Faktanya (Foto: Freepik)
JAKARTA - Benarkah Rata-rata IQ Orang Indonesia hanya 78? Ini Faktanya. Potensi kognitif seseorang dapat diukur dengan Intelligence Quotien (IQ). Situs World Population Review telah membagikan sejumlah data terbaru terkait rata-rata IQ diberbagai negara salah satunya adalah Indonesia.
Nilai rata-rata IQ disebuah negara juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor lingkungan, faktor genetik, faktor ekonomi, faktor sosial, hingga faktor pendidikan. Sehingga menilai sebuah negara dari rata-rata IQ bukanlah hal yang absolut.
1.      10 Negara dengan IQ Tertinggi di Dunia
Melansir dari situs World Population Review, berikut ini daftar negara dengan rata-rata skor IQ tertinggi di dunia pada tahun 2024.
·         Jepang – 106.48
·         Taiwan – 106.47
·         Singapura – 105.89
·         Hong Kong – 105.37
·         Cina – 104.1
·         Korea Selatan – 102.35
·         Belarus – 101.6
·         Finlandia – 101.2
·         Liechtenstein – 101.07
·         Jerman – 100.74
2.      Rata-rata IQ Orang Indonesia Menurut Peneliti
Pada tahun 2019 terdapat dua peneliti yang melakukan penelitian terhadap rata-rata IQ orang dibeberapa negara yaitu bernama Richard Lynn dan David Becker. Dalam studinya berisi laporan rata-rata skor IQ dari lebih 120 negara yang telah disurvei termasuk Indonesia dan sejumlah negara asia tenggara.
Melansir dari situs World Population Review menunjukkan rata-rata IQ orang Indonesia berada di angka 78,49. Angka ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara seperti Malaysia dengan skor 87,58, Thailand dengan skor 88,87, Myanmar 91,18, dan juga Kamboja dengan skor rata-rata IQ yang cukup tinggi yaitu berada diangka 99,75.

 

