HOME EDUKASI SEKOLAH

Kemendikdasmen Luncurkan Gerakan Nasional untuk Generasi Berkarakter

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |14:08 WIB
Kemendikdasmen Luncurkan Gerakan Nasional untuk Generasi Berkarakter
Kemendikdasmen Luncurkan Gerakan Nasional untuk Generasi Berkarakter (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Gerakan "Tujuh Kebiasaan Menanam Indonesia Hebat". Gerakan ini sebagai bagian dari langkah untuk menciptakan generasi masa depan yang sehat.
Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Menteri Kebudayaan, Menteri Pendidikan, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi, serta perwakilan dari 18 kementerian terkait lainnya. 
1. Visi Prabowo
Gerakan ini sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo untuk memperkuat sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan karakter yang holistik.
2. Tujuan gerakan
Gerakan "Tujuh Kebiasaan Menanam Indonesia Hebat" memiliki tujuan untuk menanamkan delapan karakter utama pada anak-anak sejak dini, yaitu religius, bermoral, sehat, cerdas, kreatif, pekerja keras, disiplin, mandiri, dan bermanfaat. 
"Gerakan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembangunan karakter bangsa yang berkelanjutan," ucap Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti, Jumat (27/12/2024). 
3. Dukungan berbagai sektor
Selain itu, dukungan dari berbagai sektor seperti bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hingga perlindungan anak diharapkan mampu mempercepat implementasi gerakan ini supaya berjalan efektif. 
"Kami memahami bahwa perlu ada kolaborasi yang erat, antara berbagai pendudukan dan lembaga, serta pemerintah daerah, untuk mendukung gerakan ini," ujar Suharti. 

 

