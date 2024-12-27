Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Apakah Bantuan PIP Akan Meningkat pada Tahun 2025?

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |08:07 WIB
Apakah Bantuan PIP Akan Meningkat pada Tahun 2025?
Apakah Bantuan PIP Akan Meningkat pada Tahun 2025?
A
A
A

JAKARTA - Apakah bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) akan meningkat pada tahun 2025? PIP merupakan salah satu Bantuan Sosial (Bansos) yang terus diminati masyarakat tiap tahunnya.
1. Bantuan PIP
PIP merupakan bantuan sosial dari pemerintah yang bertujuan untuk membantu siswa di Indonesia yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan. Dengan demikian, bantuan ini sangat memberikan manfaat penting untuk masyarakat dan diharapkan bisa terus berlanjut.
2. Nominal bantuan PIP
Jika dilihat dari jumlah nominal yang disalurkan dalam PIP, bantuan dari Rp225 ribu hingga Rp750 ribu per tahun merupakan bantuan yang tidak kecil untuk dana pendidikan. Maka dari itu, banyak masyarakat yang berharap bahwa program ini harus terus dilanjut.
3. PIP 2025
Selain itu, bantuan PIP diperkirakan akan meningkat pada tahun 2025. Penyebabnya, karena biaya pendidikan seiring berjalannya waktu masih terus meningkat. Biaya lainnya seperti membeli buku, seragam, atau dana pendidikan lainnya juga menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat bergantung dengan program ini.
Beberapa sumber juga menyatakan bahwa Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sempat berbicara bahwa pemerintah akan terus memprioritaskan anggaran pendidikan, dan ada kemungkinan lebih banyak dana untuk program seperti PIP di masa mendatang.

 

