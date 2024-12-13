2 Kampus Manfaatkan Teknologi AI untuk Bahasa Mandarin

JAKARTA - Universitas Bunda Mulia Jakarta dan Universitas Dian Nuswantoro Semarang memanfaatkan teknologi Artificial intelligence (AI) bahasa Mandarin dalam pembelajaran kepada para mahasiswa.



Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Fasilitas, Universitas Bunda Mulia Yenli Megawati mengatakan ini merupakan langkah penting dalam memperluas jaringan kolaborasi internasional serta memperkaya pengalaman akademik dan profesional bagi para mahasiswa dan dosennya.

“Sinergi ini akan memberikan manfaat yang signifikan, tidak hanya dalam pengembangan akademik, tetapi juga dalam membuka peluang bagi mahasiswa kami untuk lebih memahami dinamika global, terutama dalam hal teknologi dan inovasi yang sedang berkembang. Kami optimis, kerjasama ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang kami berikan kepada para mahasiswa, serta membangun hubungan yang berkelanjutan dalam bidang teknologi dan inovasi,” katanya saat jalin kerja sama peningkatan kualitas pendidikan dengan ChineseRd, Jumat (13/12/2024).



Sementara itu Wakil Rektor IV, Bidang Kerjasama dan Penelitian Universitas Dian Nuswantoro Pulung Nurtantio Andono mengatakan, ChineseRd sebagai mitra strategis akan membantu mahasiswa kami untuk tidak hanya menguasai bahasa, tetapi juga memahami budaya Tiongkok yang relevan dalam konteks global saat ini.



“Kami berharap ChineseRd dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membekali mahasiswa kami dengan keterampilan berbahasa Mandarin yang mumpuni. Selain itu, kami juga berharap kerja sama ini tidak hanya berhenti di pelatihan bahasa, tetapi juga dapat berkembang ke berbagai bentuk kolaborasi lainnya, seperti program pertukaran budaya, peluang magang dan kerja di perusahaan Tiongkok, hingga kesempatan untuk melanjutkan studi di universitas mitra di Tiongkok,” katanya.