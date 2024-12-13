Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Vision+ Buka Academy Batch 3, Raih Pengalaman Magang di Industri Media Hiburan dan Teknologi

Fadhila Khairunnisa , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |15:52 WIB
Vision+ Buka Academy Batch 3, Raih Pengalaman Magang di Industri Media Hiburan dan Teknologi
Vision+ Buka Batch 3 Academy (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Bagi kamu mahasiswa semester akhir atau fresh graduate yang ingin mengeksplorasi dunia kerja, Vision+ kembali membuka kesempatan magang melalui program Vision+ Academy Batch 3. Program ini dirancang khusus untuk memberikan
pengalaman langsung bekerja di industri media hiburan dan teknologi.

Pendaftaran dibuka mulai 9 Desember hingga 22 Desember 2024. Vision+ Academy Batch 3 menawarkan lebih dari 20 posisi di berbagai divisi seperti Marketing Creative, Programming, Programming Operations, Vision Pictures, Technology, Ads Sales, Planning, Scheduling and Research.
Jangan lewatkan kesempatan ini untuk bergabung dan terlibat langsung dalam berbagai project menarik di Vision+. Selain itu, dapatkan berbagai benefit lainnya:

1. Melalui program ini, peserta tidak hanya belajar secara langsung, tetapi juga berkesempatan bekerja di lingkungan yang dinamis dan inovatif

2. Tunjangan dan sertifikat

3. Hands-on experience di industri media hiburan dan teknologi

4. Terlibat langsung dalam proyek-proyek Vision+ yang relevan dengan bidang kamu

5. Belajar langsung dari para ahli yang sudah berpengalaman di industri ini, membuka peluang untuk networking dan mentoring.

 

