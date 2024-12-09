10 Cara Menghindari Brain Rot dan Tips Jaga Kesehatan Otak

JAKARTA - Ilmuwan saraf mengungkapkan bahwa fenomena yang dikenal sebagai "Brain Rot" dapat merusak kemampuan otak untuk berpikir dan berfungsi optimal. Otak, sebagai teman yang setia sepanjang waktu, harus dijaga agar tetap sehat dan bahagia, bukan dibiarkan membusuk. Hindari sikap acuh tak acuh terhadap kesehatan otak agar terhindar dari risiko "Brain Rot."

Apa Itu "Brain Rot"?

Oxford University Press, penerbit dari Oxford English Dictionary, telah mengumumkan "Brain Rot" sebagai Kata Resmi Tahun Ini 2024. Istilah ini mengacu pada penurunan kualitas mental atau intelektual seseorang akibat konsumsi berlebihan informasi yang tidak penting, khususnya yang berhubungan dengan media sosial dan konten internet yang bersifat dangkal. Ilmu saraf modern telah mengembangkan berbagai metode untuk membantu mencegah "Brain Rot" dan menjaga otak tetap sehat, bahagia, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun cara menghindari "Brain Rot" dan meningkatkan kesehatan otak

Untuk menjaga otak tetap bahagia dan berfungsi maksimal. Melansir Forbes, beberapa kebiasaan ilmiah berikut bisa membantu mencegah "Brain Rot" dan meningkatkan kinerja otak, yaitu:

1.Keamanan Psikologis

Otak membutuhkan rasa aman untuk bekerja secara optimal. Ketika berada dalam lingkungan yang penuh rasa takut, otak cenderung fokus pada ancaman dan stres, alih-alih berkonsentrasi pada tugas yang ada. Oleh karena itu, menciptakan budaya kerja yang aman secara psikologis dapat meningkatkan keterlibatan dan produktivitas, serta mengurangi risiko "Brain Rot."

2.Makanan yang Mendukung Suasana Hati

Makanan yang tidak sehat dan cepat saji bisa mempengaruhi kinerja otak. Sebaliknya, makanan yang kaya akan protein, omega-3, vitamin B, dan vitamin D membantu menjaga kesehatan otak. Pilihan makanan yang sehat bisa meningkatkan suasana hati, memperbaiki daya tahan, dan mendukung kinerja otak yang optimal.

3.Aliran Darah yang Lancar

Aktivitas fisik yang teratur, seperti olahraga, berjalan, atau peregangan, dapat meningkatkan aliran darah ke otak. Ini tidak hanya membantu mencegah "Brain Rot," tetapi juga memperlambat penurunan daya ingat dan memperbaiki fungsi kognitif.

4.Tidur yang Cukup

Kurang tidur dapat memperburuk kemampuan otak untuk menghadapi stres dan mempengaruhi mood. Tidur yang cukup memulihkan energi otak, meningkatkan konsentrasi, dan memperbaiki daya ingat. Oleh karena itu, tidur yang cukup sangat penting untuk mencegah "Brain Rot."