Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Riwayat Pendidikan Yati Pesek, Seniman Senior Bergelar Ningrat Jawa yang Dilecehkan Gus Miftah

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |16:50 WIB
Ini Riwayat Pendidikan Yati Pesek, Seniman Senior Bergelar Ningrat Jawa yang Dilecehkan Gus Miftah
Gus Miftah Mengolok-olok Yati Pesek (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini riwayat pendidikan Yati Pesek, seniman senior bergelar ningrat Jawa yang dilecehkan oleh Gus Miftah.
Polemik Ustadz Miftah Maulana alias Gus Miftah menolok-olok seorang pedagang es teh di pengajiannya di Magelang membuat jejak digitalnya kembali teruak. Terbaru, namanya semakin menjadi bahan serangan warganet akibat viralnya sebuah video pelecehannya terhadap seniman senior, Yati Pesek.


Dalam sebuah video yang ramai beredar di sosial media, tampak Gus Miftah yang berbincang dengan Yati Pesek di atas panggung dalam sebuah pagelaran wayang Ki Warsono beberapa tahun silam.


Pada awalnya, Gus Miftah memanggil pesinden legendaris asal Yogyakarta itu ke atas panggung. Kemudian, dalam perbincangan itu, pria yang menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang  Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan mulai melontarkan candaan yang berbau pelecehan.


Diantaranya, pendakwah kondang itu menghina fisik Yati Pesek termasuk usianya yang sudah tua. Akibat hal ini, namanya semakin menjadi bulan-bulanan warganet yang geram dengan aksinya yang tidak menggambarkan sosok seorang ahli agama.


Kembali viralnya video Yati Pesek yang mendapat pelecehan verbal dari Gus Miftah ini membuat warganet menjadi penasaran dengan sosok Yati termasuk dari riwayat pendidikannya.


Dihimpun dari berbagai sumber, Suyati atau yang lebih dikenal sebagai Yati Pesek merupakan pelawak dan sinden terkenal asal Yogyakarta. Ia lahir pada 08 September 1952 dan telah berkecimpung di dunia seni Jawa sejak masih kecil.


Kepiawaiannya dalam dunia seni dipelajari dari sang ibu. Sayangnya, karena dunia seni ini pula Yati mengabaikan pendidikan formalnya yang hanya ia tuntaskan pada setingkat SD saja.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/65/3146384/5_pemain_timnas_indonesia_yang_berstatus_mahasiswa_aktif_marselino_ferdinan_hingga_pratama_arhan-YHs6_large.jpg
5 Pemain Timnas Indonesia yang Berstatus Mahasiswa Aktif, Marselino Ferdinan hingga Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/624/3135857/riwayat_pendidikan-owRM_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Mentereng Dilan Janiyar, Selebgram Cantik Lulusan Teknik Geodesi UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/65/3134511/danjen_kopassus-bi2V_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Djon Afriandi, Danjen Kopassus yang Minta Maaf karena Prajuritnya Foto dengan Hercules
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/624/3123409/riwayat_pendidikan-MFNV_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Ifan Seventeen, Dirut PT PFN yang Ternyata Lulusan FE UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/65/3120140/nikita_mirzani-o1JA_large.jpeg
Nikita Mirzani Dulu Mondok di Mana? Ini Riwayat Pendidikan Ibunda Laura Meizani yang Kini Ditahan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/65/3119783/latar_pendidikan-p7rA_large.jpg
Riwayat Pendidikan Iwan Lukminto, Bos Sritex yang Bangkrut hingga PHK Ribuan Pegawainya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement