Wamen Dikti Saintek: Pengembangan SDM Perguruan Tinggi Tak Hanya Kurangi Pengangguran

JAKARTA – Pengembangan SDM pada perguruan tinggi tidak hanya untuk mengurangi pengangguran. Namun pemberdayaan SDM juga berkaitan dengan ketahanan pangan.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Fauzan dalam Seminar Nasional dan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) yang mengusung tema “Co-Creating the Digital Intellectual Education of the Future”.

“Dengan pemberdayaan dan pengembangan SDM, Perguruan Tinggi tidak hanya sekedar mengurangi pengangguran, tapi juga terkait ketahanan pangan, swasembada energi dan lain sebagainya," ucap Fauzan, Jumat (6/12/2024).

Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah tokoh penting, pemangku kepentingan pendidikan, dan perwakilan dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia. Seminar ini juga diramaikan oleh partisipasi perwakilan dari universitas-universitas ternama, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Atma Luhur, Universitas Insan Cita Indonesia (UICI), dan banyak lagi. Hal ini menciptakan ruang diskusi yang kaya akan ide dan peluang kolaborasi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia.

Fauzan juga mengajak para dosen untuk inovatif, adaptif dan inklusif, mengingat perubahan zaman terus berkembang sehingga pola pengajaran untuk pengembangan SDM bisa terus berevolusi mengikuti perkembangan zaman.

Di sisi lain, Dahua Indonesia menunjukkan komitmennya dalam upaya memajukan pendidikan di Indonesia dengan memperkenalkan berbagai inovasi teknologi yang dirancang untuk memberdayakan institusi pendidikan. Solusi seperti smart classroom dan sistem pembelajaran terintegrasi dipresentasikan sebagai upaya Dahua untuk mentransformasi sistem pendidikan Indonesia menjadi ekosistem yang modern, digital, dan relevan dengan kebutuhan masa depan.

"Kami bekerja sama dengan sejumlah universitas seperti UGM, dan perguruan tinggi negeri lainnya untuk pengembangan pendidikan di Indonesian dengan membuat smart classroom berbasis AI," ujar Country Director PT Dahua Vision Technology Indonesia, Royce Ouyang.

Dalam acara ini, berbagai pembahasan strategis disampaikan mengenai bagaimana transformasi digital dapat meningkatkan pengalaman belajar-mengajar dan efisiensi administrasi pendidikan. Teknologi canggih seperti solusi ruang kelas pintar, perangkat keamanan canggih, dan sistem manajemen data digital diharapkan dapat menjadi fondasi bagi masa depan pendidikan Indonesia.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)