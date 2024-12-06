Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Link Live Score dan Cara Cek Seleksi Kompetensi PPPK Periode 1 2024

Velya Fasya Fitriandini , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |19:27 WIB
Link Live Score dan Cara Cek Seleksi Kompetensi PPPK Periode 1 2024
Seleksi Kompetensi PPPK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Link live score dan cara cek seleksi kompetensi PPPK periode 1 2024. BKN menyediakan live score seleksi kompetensi melalui kanal resmi CAT BKN di YouTube untuk memudahkan peserta memantau hasil secara real-time. Selain itu, live score juga dapat diakses melalui kanal-kanal YouTube kantor regional BKN dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai lokasi tes masing-masing peserta.


Anda dapat melihat live score dari seleksi kompetensi PPPK periode 1 di kanal youtube resmi @officialcatbkn pada link https://www.youtube.com/@officialcatbkn. Tujuan dari seleksi kompetensi adalah untuk mengetahui apakah kemampuan manajemen, teknik, dan sosial-kultural kandidat memenuhi standar kompetensi jabatan.


Jadwal yang telah dirilis oleh BKN menunjukkan bahwa hasil kelulusan seleksi kompetensi PPPK periode 1 akan diumumkan antara tanggal 24 dan 31 Desember 2024. Meskipun demikian, peserta yang telah menyelesaikan ujian SKB CAT dapat melihat hasil tes mereka secara real-time. 


Namun, ada cara untuk melihat live score seleksi kompetensi PPPK 2024 sebagai berikut : 


1.    Periksa situs web BKN di www.youtube.com/@officialcatbkn atau kanal YouTube Kanreg dan UPT BKN di lokasi ujian peserta. 
2.    Kemudian, pilih tayangan live score yang ingin Anda tonton.
3.    Dalam satu sesi yang sama, YouTube resmi BKN akan menampilkan semua skor peserta tes. 
4.    Tayangan live score akan menampilkan informasi seperti nomor peserta, nama, nilai manajer, nilai sosial-kultural, teknis, dan wawancara.
Adapun jadwal seleksi PPPK 2024 periode 1 yang perlu anda diketahui sebagai berikut : 
•    Pengumuman seleksi: 30 September-19 Oktober 2024
•    Pendaftaran seleksi: 1-20 Oktober 2024
•    Seleksi administrasi: 1-29 Oktober 2024
•    Pengumuman hasil seleksi administrasi: 30 Oktober-1 November 2024
•    Masa sanggah: 2-4 November 2024
•    Jawab sanggah: 2-6 November 2024
•    Pengumuman pasca masa sanggah: 5-11 November 2024
•    Penarikan data final: 12-14 November 2024
•    Penjadwalan seleksi kompetensi: 15-25 November 2024
•    Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi kompetensi: 26 November-1 Desember 2024
•    Pelaksanaan seleksi kompetensi: 2-19 Desember 2024
•    Pengolahan nilai seleksi kompetensi: 7-23 Desember 2024
•    Pengumuman hasil kelulusan: 24-31 Desember 2024
•    Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan: 10-21 Desember 2024
•    Integrasi nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan: 13-28 Desember 2024
•    Pengumuman hasil kelulusan: 24-31 Desember 2024
•    Pengisian DRH NI PPPK: 1-31 Januari 2025
•    Usul penetapan NI PPPK: 1-28 Februari 2025.


Dengan kemudahan ini, BKN berharap peserta dapat lebih transparan dalam melihat hasil tesnya secara real-time. Proses seleksi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan peluang yang adil dan transparan bagi seluruh pelamar ASN 2024.

(Taufik Fajar)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/624/3188011/pppk-4coI_large.jpg
Cara dan Syarat Daftar PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2025, Ini Alokasi Formasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/624/3174085/pppk-etml_large.jpg
Link Resmi dan Panduan Cek NIP PPPK Paruh Waktu di MOLA BKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/65/3171693/pppk-9RMT_large.jpg
Ini Penyebab Nama Belum Muncul di Pengumuman PPPK Paruh Waktu 2025, Lengkap dengan Solusinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/624/3170147/pppk-P9pk_large.jpg
Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu 2024 Diperpanjang hingga 22 September, Begini Cara Ceknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/65/3169274/pppk-3QhY_large.jpg
Pegawai PPPK Paruh Waktu Dikontrak Berapa Lama?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/65/3167204/pppk-wfi3_large.jpg
Ini Cara Cek Nama Pegawai Non ASN yang Diangkat PPPK Paruh Waktu 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement