Link Live Score dan Cara Cek Seleksi Kompetensi PPPK Periode 1 2024

JAKARTA - Link live score dan cara cek seleksi kompetensi PPPK periode 1 2024. BKN menyediakan live score seleksi kompetensi melalui kanal resmi CAT BKN di YouTube untuk memudahkan peserta memantau hasil secara real-time. Selain itu, live score juga dapat diakses melalui kanal-kanal YouTube kantor regional BKN dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai lokasi tes masing-masing peserta.



Anda dapat melihat live score dari seleksi kompetensi PPPK periode 1 di kanal youtube resmi @officialcatbkn pada link https://www.youtube.com/@officialcatbkn. Tujuan dari seleksi kompetensi adalah untuk mengetahui apakah kemampuan manajemen, teknik, dan sosial-kultural kandidat memenuhi standar kompetensi jabatan.



Jadwal yang telah dirilis oleh BKN menunjukkan bahwa hasil kelulusan seleksi kompetensi PPPK periode 1 akan diumumkan antara tanggal 24 dan 31 Desember 2024. Meskipun demikian, peserta yang telah menyelesaikan ujian SKB CAT dapat melihat hasil tes mereka secara real-time.



Namun, ada cara untuk melihat live score seleksi kompetensi PPPK 2024 sebagai berikut :



1. Periksa situs web BKN di www.youtube.com/@officialcatbkn atau kanal YouTube Kanreg dan UPT BKN di lokasi ujian peserta.

2. Kemudian, pilih tayangan live score yang ingin Anda tonton.

3. Dalam satu sesi yang sama, YouTube resmi BKN akan menampilkan semua skor peserta tes.

4. Tayangan live score akan menampilkan informasi seperti nomor peserta, nama, nilai manajer, nilai sosial-kultural, teknis, dan wawancara.

Adapun jadwal seleksi PPPK 2024 periode 1 yang perlu anda diketahui sebagai berikut :

• Pengumuman seleksi: 30 September-19 Oktober 2024

• Pendaftaran seleksi: 1-20 Oktober 2024

• Seleksi administrasi: 1-29 Oktober 2024

• Pengumuman hasil seleksi administrasi: 30 Oktober-1 November 2024

• Masa sanggah: 2-4 November 2024

• Jawab sanggah: 2-6 November 2024

• Pengumuman pasca masa sanggah: 5-11 November 2024

• Penarikan data final: 12-14 November 2024

• Penjadwalan seleksi kompetensi: 15-25 November 2024

• Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi kompetensi: 26 November-1 Desember 2024

• Pelaksanaan seleksi kompetensi: 2-19 Desember 2024

• Pengolahan nilai seleksi kompetensi: 7-23 Desember 2024

• Pengumuman hasil kelulusan: 24-31 Desember 2024

• Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan: 10-21 Desember 2024

• Integrasi nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan: 13-28 Desember 2024

• Pengumuman hasil kelulusan: 24-31 Desember 2024

• Pengisian DRH NI PPPK: 1-31 Januari 2025

• Usul penetapan NI PPPK: 1-28 Februari 2025.



Dengan kemudahan ini, BKN berharap peserta dapat lebih transparan dalam melihat hasil tesnya secara real-time. Proses seleksi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan peluang yang adil dan transparan bagi seluruh pelamar ASN 2024.

(Taufik Fajar)