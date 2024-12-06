Berapa IQ Rowan Atkinson alias Mr Bean?

JAKARTA - Berapa IQ Rowan Atkinson alias Mr.Bean? Pada tahun 1979, Rowan Atkinson menulis dan membintangi Not the Nine O'clock News milik BBC. Ia kemudian memperoleh peran dalam serial televisi Blackadder dan acara TV spesial spin-off berikutnya.

Pada tahun 1990, ia berperan sebagai karakter yang awalnya dikembangkan, Mr. Bean, dalam serial televisi dengan nama yang sama. Mr. Bean diadaptasi menjadi film pada tahun 1997 dan meraih kesuksesan besar.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (6/12/2024), Okezone telah merangkum IQ Rowan Atkinson, sebagai berikut.

Profil Rowan Atkinson alias Mr.Bean

Rowan Atkinson diketahui lahir 6 Januari 1955 di Newcastle upon Tyne, Inggris. Sosoknya adalah seorang aktor dan komedian Inggris yang telah menghibur penonton televisi dan film dengan kreasi komiknya Mr. Bean dan Edmund Blackadder.

Atkinson bersekolah di Durham Cathedral Choristers' School. Di University of Newcastle upon Tyne ia belajar teknik elektro. Ia melanjutkan ke University of Oxford untuk mendapatkan gelar master. Naik panggung untuk memuaskan dorongan batin, ia mulai mengasah kontorsi wajah dan kejeniusan komedi manik yang akan segera membuatnya terkenal.

Saat bersekolah di Oxford, ia mulai bekerja dengan penulis skenario Richard Curtis dan komposer Howard Goodall, dan bersama-sama mereka menjelajah ke Edinburgh Festival. Di sana Atkinson menyampaikan sketsa kepala sekolah yang melejitkannya ke ketenaran dan menjadi bagian dari repertoar sandiwara klasiknya.

Pada tahun 1979 acara televisi satir Not the Nine O'Clock News memperkenalkannya kepada jutaan pemirsa Inggris, dan pada tahun 1981 ia menjadi orang termuda saat itu yang memiliki pertunjukan satu orang, yang disebut Rowan Atkinson in Revue, di West End London.