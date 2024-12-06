Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Berapa IQ Rowan Atkinson alias Mr Bean?

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |08:20 WIB
Berapa IQ Rowan Atkinson alias Mr Bean?
Berapa IQ Rowan Atkinson alias Mr Bean? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Berapa IQ Rowan Atkinson alias Mr.Bean? Pada tahun 1979, Rowan Atkinson menulis dan membintangi Not the Nine O'clock News milik BBC. Ia kemudian memperoleh peran dalam serial televisi Blackadder dan acara TV spesial spin-off berikutnya.
Pada tahun 1990, ia berperan sebagai karakter yang awalnya dikembangkan, Mr. Bean, dalam serial televisi dengan nama yang sama. Mr. Bean diadaptasi menjadi film pada tahun 1997 dan meraih kesuksesan besar.
Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (6/12/2024), Okezone telah merangkum IQ Rowan Atkinson, sebagai berikut.
Profil Rowan Atkinson alias Mr.Bean
Rowan Atkinson diketahui lahir 6 Januari 1955 di Newcastle upon Tyne, Inggris. Sosoknya adalah seorang aktor dan komedian Inggris yang telah menghibur penonton televisi dan film dengan kreasi komiknya Mr. Bean dan Edmund Blackadder.
Atkinson bersekolah di Durham Cathedral Choristers' School. Di University of Newcastle upon Tyne ia belajar teknik elektro. Ia melanjutkan ke University of Oxford untuk mendapatkan gelar master. Naik panggung untuk memuaskan dorongan batin, ia mulai mengasah kontorsi wajah dan kejeniusan komedi manik yang akan segera membuatnya terkenal.
Saat bersekolah di Oxford, ia mulai bekerja dengan penulis skenario Richard Curtis dan komposer Howard Goodall, dan bersama-sama mereka menjelajah ke Edinburgh Festival. Di sana Atkinson menyampaikan sketsa kepala sekolah yang melejitkannya ke ketenaran dan menjadi bagian dari repertoar sandiwara klasiknya.
Pada tahun 1979 acara televisi satir Not the Nine O'Clock News memperkenalkannya kepada jutaan pemirsa Inggris, dan pada tahun 1981 ia menjadi orang termuda saat itu yang memiliki pertunjukan satu orang, yang disebut Rowan Atkinson in Revue, di West End London.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183927/kampus-tZhi_large.jpg
Majukan Penelitian dan Ilmiah, Ada Wadah Baru bagi Jurnal Akademik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/65/3174100/udang-Ykoq_large.jpg
Mengenal Cesium-137, Zat Radioaktif yang Ditemukan di Udang Cikande
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/65/3168089/einstein-grqj_large.jpg
Daftar Penemuan Terlarang yang Seharusnya Tak Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/65/3144535/planet-P8yI_large.jpg
Ada Planet Baru Terdeteksi di Batas Tata Surya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/65/3141367/atom-R9pS_large.jpg
Terungkap! Foto Pertama Atom Tunggal Jadi Terobosan Besar di Dunia Sains
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/65/3139252/gajah-t79G_large.jpg
Tahukah Kamu, Gajah Takut dengan Semut? Ini Penjelasan Ilmiah yang Jarang Diketahui!
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement