FISIP UPNVJ Bedah Ragam Riset Big Data dalam Ilmu Komunikasi

JAKARTA - Perkembangan teknologi menjadikan big data sebagai transformasi tidak hanya dalam sektor sosial ekonomi, tetapi juga dalam ranah akademisi maupun praktis.

Salah satu perubahan paling signifikan yang terjadi adalah meningkatnya peran Big Data sebagai sumber utama informasi dan wawasan dalam memahami perilaku, pola, dan tren komunikasi. Di era industri 4.0, volume data yang dihasilkan oleh interaksi manusia melalui platform digital, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs web terus meningkat dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Menanggapi tantangan dan peluang ini, Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Ragam Riset Big Data dalam Ilmu Komunikasi dan Terapannya” pada Senin 2 Desember 2024.

UPNVJ melihat pentingnya dalam mendiskusikan peran big data dan teknologi digital dalam berbagai riset, khususnya pada kajian ilmu komunikasi.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan pengembangan wawasan riset Big Data dalam ilmu sosial kepada seluruh sivitas akademika, serta memperkaya pengetahuan masyarakat luas tentang aplikasi Big Data di bidang komunikasi.

Kegiatan ini menghadirkan dua keynote speakers, yaitu Ahli Data Mining dan Knime Certified Arief Rama Syarif dan Ahli Social Networks Analysis dan Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia Eriyanto, serta sesi diskusi dipandu oleh Radita Gora Tayibnafis.