UI Gelar Innovation Festival Ideathon Nusantara Competition 2024: Hubungkan Inovasi dengan Masyarakat

JAKARTA – Universitas Indonesia (UI) melalui Direktorat Inovasi dan Science Techno Park (DISTP) menyelenggarakan UI Innovation Festival Ideathon Nusantara Competition 2024 by Pertamina Trans Kontinental. Acara tahunan yang menjadi ajang perayaan inovasi ini berlangsung pada 27 November hingga 1 Desember 2024 di Lippo Mall Puri, Jakarta Barat.

Festival ini bertujuan untuk mendekatkan hasil inovasi UI kepada masyarakat luas. Sebanyak 69 booth dipamerkan, terdiri dari startup binaan UI dan mitra industri yang telah melisensi kekayaan intelektual dari Universitas Indonesia. Direktur Inovasi dan Science Techno Park UI, Ahmad Gamal menegaskan bahwa acara ini merupakan upaya rutin untuk memamerkan karya-karya yang mencerminkan perkembangan teknologi dan inovasi dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, investor, dan peneliti.

UI Innovation Festival 2024 mengusung tiga tema utama yakni pembangunan pesisir yang ramah lingkungan, teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan Inisiatif ekonomi biru.

Agenda festival meliputi pameran produk inovasi dan startup, sesi speed dating, dan penganugerahan penghargaan kepada para inovator. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong kreativitas dan mempercepat pemanfaatan inovasi di berbagai sektor industri.

Direktur Inovasi dan Science Techno Park UI, Ahmad Gamal mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam penyelenggaraan festival ini adalah pendanaan. Namun, dukungan luar biasa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta mitra industri telah membantu mencukupi kebutuhan dana. Pendanaan eksternal yang dihasilkan mencapai hampir Rp110 miliar per tahun, jauh melampaui kontribusi internal UI yang hanya sekitar 3%.

“Kalau lima tahun lalu, pendanaan sekitar 45% berasal dari UI dan 55% dari luar, dengan total nilai sekitar Rp52 miliar. Saat ini, kontribusi dari mitra industri dan pemerintah sangat besar, sehingga UI hanya mendanai sekitar Rp4 miliar. Kepercayaan mitra industri menjadi kunci utama keberhasilan ini,” ujar Ahmad Gamal pada Kamis (28/11/2024).

Dengan dukungan berbagai pihak, UI Innovation Festival terus bertransformasi menjadi platform strategis untuk mempertemukan inovator, industri, dan masyarakat. Acara ini tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga katalis bagi pertumbuhan teknologi dan inovasi di Indonesia.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)