Tips Jitu Bagi Pendidik Ala Wahyudi Aksara, Bikin Suasana Belajar Makin Menyenangkan

Wahyudi Aksara seorang guru dedikatif, inovatif, dan inspiratif menilai seorang guru harus bisa menciptakan suasana hangat dan menyenangkan saat proses pembelajaran. (Foto: Dok Wahyudi Aksara)

Jakarta - Guru berperan penting dalam dunia pendidikan. Pahlawan tanpa tanda jasa ini memikul tanggung jawab besar, dalam memberikan pembelajaran ilmu dan karakter kepada generasi penerus bangsa. Menyandang profesi guru tentu bukanlah hal yang mudah. Berbagai tantangan harus siap dihadapi.

Wahyudi atau yang akrab disapa Wahyudi Aksara yang juga seorang guru dedikatif, inovatif, dan inspiratif mengatakan, seorang guru harus bisa menciptakan suasana hangat dan menyenangkan saat proses pembelajaran. Dibutuhkan kemampuan membangun emotional bonding yang kuat antara guru dan peserta didik.

“Emotional bonding yang terbangun akan berpengaruh signifikan kepada siswa dalam menyerap materi pelajaran. Tugas guru tidak hanya terbatas pada mengajarkan materi, tetapi juga membentuk karakter murid melalui pendekatan yang humanis dan penuh empati,” kata pria yang akrab disapa Wahyudi kepada Tim iNews Media Group belum lama ini.

Pegiat literasi, penulis, edukreator, dan pelatih guru muda asal Pontianak, Kalimantan Barat ini memberikan tips jitu bagi para pendidik agar suasana belajar makin menyenangkan, dan materi pelajaran mudah diserap peserta didik. Yuk, langsung disimak:

1. Kompetensi Pedagogik

Content creator pendidikan dengan puluhan ribu followers ini mengatakan, seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru untuk mengelola proses pembelajaran dan interaksi dengan peserta didik. Kompetensi pedagogik bisa diperoleh melalui proses belajar yang terus menerus dan tersistematis, baik sebelum menjadi guru maupun setelah menjadi guru.