JAKARTA - Ini riwayat pendidikan Nicholas Saputra yang ternyata lulusan teknik arsitektur UI (Universitas Indonesia). Nicholas Saputra mulai dikenal saat memerankan karakter Rangga dalam film Ada Apa Dengan Cinta (AADC) yang tayang pada 2003.
Film tersebut berhasil meraih banyak penonton dan membuatnya naik daun. Sosok Nicholas ternyata mempunyai keahlian memasak.
Dilansir dari berbagai sumber pada Minggu (17/11/2024), Okezone telah merangkum riwayat pendidikan Nicholas Saputra, sebagai berikut.
Biodata Nicholas Saputra
Nama Lengkap: Nicholas Schubring Saputra
Tempat dan tanggal lahir: Jakarta, 24 Februari 1984
Orang tua: (Ayah) Horst Schbring
Agama: Islam
Tinggi: 180 Cm
Karier: Aktor, model
Instagram: @nicholassaputra
Riwayat Pendidikan Nicholas Saputra
Nicholas kecil diketahui mempunyai cita-cita seorang atlet dan tertarik bermain tenis serta bulu tangkis. Namun, keinginannya itu tidak mendapatkan dukungan dari kedua orang tuanya, karena diharap fokus dengan pendidikannya saja. Ketika remaja, Nicholas sempat menjadi penyiar radio saat SMA hingga kuliah di Prambors.
Sosoknya mulai terjun di dunia seni peran setelah melihat proses kreatif dibalik pembuatan sebuah film. Sampai sekarang telah ada puluhan judul film dibintanginya. Ia bahkan sempat menjadi VJ di Hongkong selama 2 tahun.