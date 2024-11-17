Ini Riwayat Pendidikan Nicholas Saputra yang Ternyata Lulusan Teknik Arsitektur UI

Ini Riwayat Pendidikan Nicholas Saputra yang Ternyata Lulusan Terbaik Arsitektur UI. (Foto: Okezone.com/Ist)

JAKARTA - Ini riwayat pendidikan Nicholas Saputra yang ternyata lulusan teknik arsitektur UI (Universitas Indonesia). Nicholas Saputra mulai dikenal saat memerankan karakter Rangga dalam film Ada Apa Dengan Cinta (AADC) yang tayang pada 2003.

Film tersebut berhasil meraih banyak penonton dan membuatnya naik daun. Sosok Nicholas ternyata mempunyai keahlian memasak.

Dilansir dari berbagai sumber pada Minggu (17/11/2024), Okezone telah merangkum riwayat pendidikan Nicholas Saputra, sebagai berikut.

Biodata Nicholas Saputra

Nama Lengkap: Nicholas Schubring Saputra

Tempat dan tanggal lahir: Jakarta, 24 Februari 1984

Orang tua: (Ayah) Horst Schbring

Agama: Islam

Tinggi: 180 Cm

Karier: Aktor, model

Instagram: @nicholassaputra

Riwayat Pendidikan Nicholas Saputra

Nicholas kecil diketahui mempunyai cita-cita seorang atlet dan tertarik bermain tenis serta bulu tangkis. Namun, keinginannya itu tidak mendapatkan dukungan dari kedua orang tuanya, karena diharap fokus dengan pendidikannya saja. Ketika remaja, Nicholas sempat menjadi penyiar radio saat SMA hingga kuliah di Prambors.

Sosoknya mulai terjun di dunia seni peran setelah melihat proses kreatif dibalik pembuatan sebuah film. Sampai sekarang telah ada puluhan judul film dibintanginya. Ia bahkan sempat menjadi VJ di Hongkong selama 2 tahun.