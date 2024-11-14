Rektor UPNVJ: Kerja Sama Pengembangan Institusi Penting untuk Dilakukan

Rektor UPN VJ Dr Anter Venus MA.Comm saat memberikan pengarahan pada peserta rapat kerja BKS-PTN Barat 2024. (Foto: UPNVJ)

JAKARTA - Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) Dr. Anter Venus, MA.Comm memberikan pengarahan kepada peserta rapat kerja BKS PTN-Barat Tahun 2024.

Rapat kerja BKS-PTN Barat Tahun 2023 diselenggarakan di Kota Meulaboh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, di mana Universitas Teuku Umar menjadi tuan rumahnya. Pada kesempatan kali ini, Universitas Bengkulu terpilih menjadi tuan rumah untuk menyelenggarakan Rapat Kerja BKS PTN-Barat.

BACA JUGA: Alumni Beri Penguatan Tentang Personal Branding kepada Lulusan FISIP UPNVJ

Peserta kegiatan ini adalah para Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengambian Masyarakat (LPPM), dan Kepala Kantor Urusan Internasional PTN-Barat.

Rapat kerja ini membahas mengenai tindak lanjut dan penyelesaian kerangka perjanjian Kerja Sama Konsorsium Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat BKS PTN-Barat serta koordinasi kerja sama nasional dan internasional.

Dalam kesempatan ini, Venus memberikan pengarahan kepada peserta rapat. Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa kerja sama akan membawa keuntungan untuk perguruan tinggi negeri dan harus lebih sering diselenggrakan.

“Forum-forum tatap muka tentunya harus sering diselenggarakan untuk menghasilkan gagasan. Sebagai pimpinan perguruan tinggi kita akan berusaha memfasilitasi Bapak dan Ibu untuk kegiatan seperti ini,” jelas Venus, yang saat ini merupakan Wakil Ketua Forum BKS PTN-Barat, Kamis (14/11/2024).

Venus juga mengungkapkan kerja sama berbasis pengembangan institusi menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dikembangkan.

“Kita harus saling belajar dibidang apa saja. Seperti keuangan, hubungan Masyarakat, dan bidang lain-lain yang tentunya sangat bermanfaat untuk pengembangan institusi,” ucap Venus.