HOME EDUKASI KAMPUS

Industri Butuh Riset dan Penelitian, Ini Kata Wamendiktisaintek

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |20:58 WIB
Industri Butuh Riset dan Penelitian, Ini Kata Wamendiktisaintek
Industri Butuh Riset dan Penelitian (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie mengatakan bahwa riset dan penelitian tidak terlepas dari industri. Penelitian dan riset memerlukan dukungan industri, sementara industri juga memerlukan hasil penelitian dan riset guna mendorong kemajuan bersama.

Stella menegaskan, berbagai industri terkemuka di seluruh dunia lahir dari riset, terutama di bidang sains dan teknologi. Untuk kemajuan bangsa, menurutnya perlu adanya bekerja sama dalam mengembangkan penelitian yang mendukung perkembangan industri.

“Jadi saya berterima kasih sekali ini bisa bertemu dengan Pak Anin untuk kita mendengarkan pikiran-pikiran, supaya kita bisa memaksakan industri langsung dengan penelitian kita di perguruan tinggi,” ujar Stella saat bincang-bincang dalam video di akun Instagram Pengusaha Indonesia Anindya Bakrie, Selasa (12/11/2024).

Selain itu, Anindya Bakrie yang dikenal sebagai Pengusaha di bidang teknologi, telekomunikasi, dan kendaraan listrik mengatakan, dunia usaha di Indonesia menurutnya, melibatkan berbagai asosiasi-asosiasi, BUMN, koperasi, serta Kadin dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten.

“Memang dari kami di dunia usaha ini kan di dalamnya itu kan Komplit tuh jadi seluruh asosiasi dan himpunan yang di dalamnya ada BUMN sama koperasi maupun juga kadin-kadin Provinsi dan Kabupaten,” ujar Anin.

