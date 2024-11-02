SD, SMP hingga SMA Negeri dan Swasta di Jakarta Gratis Mulai 2025

SD, SMP hingga SMA Negeri dan Swasta di Jakarta Gratis Mulai 2025

JAKARTA - Sekolah gratis mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA di Jakarta akan mulai diterapkan pada Juli 2025.

Keputusan ini berdasarkan kesepakatan DPRD bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp91,1 triliun.

Dari anggaran sebesar ini, maka program prioritas yakni sekolah gratis mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA.

Program sekolah gratis baik di sekolah negeri dan swasta ini disebut akan terealisasi mulai Juli 2025.

"Sudah disepakati ke depan, sekolah gratis untuk di sekolah negeri dan swasta,” ujar Ketua DPRD DKI Khoirudin lewat keterangannya, Sabtu (2/11/2024).