Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ridwan Kamil Gratiskan Sekolah Swasta untuk Warga Jakarta

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |20:28 WIB
Ridwan Kamil Gratiskan Sekolah Swasta untuk Warga Jakarta
Ridwan Kami Siap Gratiskan Sekolah Swasta. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Nomor Satu, Ridwan Kamil menjanjikan sekolah gratis tidak hanya di negeri, tapi swasta. Ini berlaku dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Pendidikan warga Jakarta tahun depan gratis di swasta dari SD sampai SLTA dan kepada guru-guru kita akan kurangi bebannya menjadi yang lebih ramah mengurus siswa ketimbang mengurusi hal-hal teknis lainnya," ujarnya, dalam Debat Pilkada Jakarta, Minggu (27/10/2024).

Dari sisi kesehatan, Ridwan Kami akan menyiapkan dokter keliling untuk lansia dan disabilitas.

"Kita ada program dokter keliling untuk mereka yang secara mobilitas terbatas," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement