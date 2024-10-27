Ridwan Kamil Gratiskan Sekolah Swasta untuk Warga Jakarta

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Nomor Satu, Ridwan Kamil menjanjikan sekolah gratis tidak hanya di negeri, tapi swasta. Ini berlaku dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Pendidikan warga Jakarta tahun depan gratis di swasta dari SD sampai SLTA dan kepada guru-guru kita akan kurangi bebannya menjadi yang lebih ramah mengurus siswa ketimbang mengurusi hal-hal teknis lainnya," ujarnya, dalam Debat Pilkada Jakarta, Minggu (27/10/2024).

Dari sisi kesehatan, Ridwan Kami akan menyiapkan dokter keliling untuk lansia dan disabilitas.

BACA JUGA: Ridwan Kamil Akan Perbanyak Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta

"Kita ada program dokter keliling untuk mereka yang secara mobilitas terbatas," ujarnya.