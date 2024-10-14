Adu Latar Belakang Pendidikan Dimas Seto dengan Baim Wong yang Berbeda Jauh

Adu Latar Belakang Pendidikan Dimas Seto dengan Baim Wong yang Berbeda Jauh

JAKARTA- Adu latar belakang pendidikan Dimas Seto dengan Baim Wong yang berbeda jauh. Nama keduanya menjadi banyak diperbincangkan.

Sebab, perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven dikabarkan menyeret nama sesama rekan artis, yaitu Dimas Seto. Nama suami Dhini Aminarti ini muncul setelah dalam konferensi persnya Baim Wong menyebut bahwa ada sosok laki-laki dalam pernikahan yang sudah berjalan selama 6 tahun itu.

Kecurigaan netizen semakin mencuat setelah Baim Wong menulis, "Siapa yang belum punya anak, saya doain biar cepat punya anak. Sabar, tapi jangan malah ganggu istri orang ya." Publik pun semakin mengaitkan kalimat itu kepada Dimas Seto yang memang belum memiliki momongan sejak menikah dengan Dhini Aminarti.

Sejak saat itu, netizen pun mulai membandingkan pendidikan Dimas Seto dan Baim Wong yang dianggap berbeda jauh.

Berikut adu latar belakang pendidikan Dimas Seto dengan Baim Wong yang berbeda jauh:

- Baim Wong

Baim Wong yang memiliki nama lengkap Muhammad Ibrahim Bin Johnny Djaelani. Ia mengawali karir sebagai aktor pada 2001 silam. Setelah itu, mulai melebarkan kariernya sebagai konten kreator, pengusaha dan juga penulis.

Anak kelima dari pasangan Johnny Wong dan Kartini Marta Atmadja memiliki latar belakang pendidikan yang cemerlang. Baim Wong pernah bersekolah di SMP Waringin Jakarta Pusat. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMA 3 Jakarta.

Ayah dua putra itu kemudian melanjutkan kuliah di Atmajaya University, Jakarta. Baim juga disebut pernah menempuh pendidikan di Universitas Moestopo jurusan Komunikasi.

Saat ini, Baim Wong sangat aktif menjadi konten kreator Youtube dengan nama Baim Paula dengan 21,3 juta subscribers. Belum lama ini, Baim juga disebut sebagai sutradara dalam film horor Lembayung.

- Dimas Seto

Sementara itu, Dimas Seto dikenal sebagai salah satu aktor yang sudah hijrah dan sangat jarang tampil di layar kaca. Pria keturunan Minangkabau ini mengawali karier di dunia entertainment pada 1998 dalam ajang Top Guest majalah Aneka Yess!