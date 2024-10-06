Ridwan Kamil Sebut 1.100 Sekolah Swasta Siap Gabung Pendidikan Gratis

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil siap hadirkan sekolah swasta gratis untuk menangani ketimpangan gender di Jakarta. Dirinya berkomitmen akan menggratiskan biaya sekolah swasta di Jakarta.

Hal itu diungkapkan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, saat menjawab pertanyaan panelis terkait upaya meningkatkan partisipasi perempuan di pekerjaan dan pendidikan.

"Ketimpangan gender ini kuncinya adalah pendidikan, kita ada program bersama DPRD yang sudah melakukan inisiatif kita dukung, sekolah gratis tidak hanya di negeri tapi juga swasta-swasta yang ditunjuk," terang Kang Emil dalam debat di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10/2024).

Kendati demikian, Kang Emil menyebut ada ribuan sekolah yang akan berpartisipasi dalam program tersebut. Ia menilai, perempuan dapat meningkatkan nilai melalui sekolah tersebut.