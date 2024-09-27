Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Pendaftaran KJP Plus Tahap II Tahun 2024 Kapan Ditutup? Ini Jadwal Lengkapnya

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |13:33 WIB
Pendaftaran KJP Plus Tahap II Tahun 2024 Kapan Ditutup? Ini Jadwal Lengkapnya
Pendaftaran KJP Plus Tahap II Tahun 2024 Kapan Ditutup? Ini Jadwal Lengkapnya. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pendaftaran KJP Plus Tahap II Tahun 2024 kapan ditutup? Ini jadwal lengkapnya.

Siswa tingkat dasar dan menengah yang belum memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sudah bisa mendaftar sejak 18 September 2024. Tahap ini merupakan bagian dari program tahap II di 2024, yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan kepada warga DKI Jakarta dari keluarga tidak mampu hingga lulus SMA/SMK, dengan seluruh biaya ditanggung oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta.

Program KJP Plus ini memberikan berbagai manfaat, seperti meringankan beban biaya pendidikan, mengurangi risiko putus sekolah, dan membantu pemenuhan kebutuhan harian siswa. Lalu, pendaftaran KJP Plus Tahap II Tahun 2024 kapan ditutup? Ini jadwal lengkapnya.

Jadwal Pendaftaran KJP Plus Tahap II Tahun 2024

Berdasarkan informasi dari akun resmi Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, pendaftaran KJP Plus Tahap II dibuka mulai 28 September 2024 dan akan ditutup pada 8 Oktober 2024.

Persyaratan Pendaftaran KJP Plus Tahap II Tahun 2024

Untuk mendaftar, siswa harus memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya:

Tidak merokok atau mengonsumsi narkoba.

Orang tua tidak memiliki penghasilan yang mencukupi.

Menggunakan angkutan umum.

Keterbatasan daya beli untuk sepatu, seragam, buku, tas, dan alat tulis.

Keterbatasan akses ke internet dan konsumsi makanan.

Tidak dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang memerlukan biaya tambahan.

Jika siswa memenuhi kriteria ini, proses pendaftaran dapat dilakukan melalui laman https://edu.jakarta.go.id/ dengan bantuan sekolah masing-masing, baik sekolah negeri maupun swasta.

Halaman:
1 2
