Viral! Siswa SD Jadi Dosen Ngajar Kalkulus di Depan Mahasiswa

JAKARTA - Beredar video siswa SD menjadi pembicara di salah satu forum. Diketahui bahwa siswa SD tersebut sedang memberikan pengajaran di Universitas Cenderawasih, Papua.

"Sosok anak SD kelas 6 sudah mengajar di Universitas Cenderawasih. Dirinya mengisi mata kuliah kalkulus di universitas tersebut," tulis keterangan Facebook Nere Alwy, dikutip Senin (16/9/2024).

Sosok anak SD tersebut adalah Jose Neroto. Jose sedang memberikan pengajaran soal kalkulus di depan dosen dan para mahasiswa.

"Penampilannya saat mengisi mata kuliah di Universitas Cederawasih menuai decak kagum dari para dosen dan mahasiswa yang hadir. Keberhasilan Jose Neroto dalam menyampaikan materi yang kompleks seperti kalkulus dengan cara yang mudah dimengerti membuat semua orang terkesima," terang Nare Alwy.

Penampilan Jose tentu sangat luar biasa pada usia yang masih sangat muda. Namun ternyata, Jose adalah murid dari Profesor Yohanes Surya.