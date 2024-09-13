Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Apakah Penerima Dana Bantuan PIP di Jenjang SD Bisa Lanjut ke SMP?

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |07:02 WIB
Apakah Penerima Dana Bantuan PIP di Jenjang SD Bisa Lanjut ke SMP?
Apakah Penerima Dana Bantuan PIP Jenjang SD Bisa Lanjut ke SMP? (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA- Apakah penerima dana bantuan PIP di jenjang SD bisa lanjut ke SMP?, ini penjelasannya.

Siswa yang sudah mendapatkan dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di jenjang SD dapat tetap menerima bantuan tersebut saat melanjutkan pendidikan ke SMP. Namun, ada beberapa prosedur yang harus diikuti oleh orang tua atau wali siswa untuk menjamin kelangsungan bantuan ini.

Prosedur Lanjutan PIP dari SD ke SMP

Bawa Dokumen Penting

Siswa yang sebelumnya sudah menerima PIP diwajibkan membawa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan buku tabungan dari sekolah asal ke sekolah yang baru untuk memproses kelanjutan bantuan.

Perbarui Data di Sekolah

Setiap tahun, orang tua siswa harus memperbarui data siswa di sekolah. Hal ini diperlukan agar siswa tetap tercatat sebagai penerima PIP di sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud).

Telusuri berita edukasi lainnya
