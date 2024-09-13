Pendaftaran KJP Tahap 2 2024 Kapan Dibuka? Ini Jadwal Lengkapnya

Pendaftaran KJP Tahap 2 2024 Kapan Dibuka? Ini Jadwal Lengkapnya. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pendaftaran KJP tahap 2 2024 kapan dibuka? Ini jadwal lengkapnya.

Pendaftaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap II Tahun 2024 akan dimulai pada 18 September hingga 8 Oktober. Proses seleksi dilakukan melalui pendataan di tingkat sekolah masing-masing.

KJP Plus merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk memberikan dukungan pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Program ini bertujuan untuk membantu siswa menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah melalui bantuan dana pendidikan.

Selain mendukung program Wajib Belajar 12 Tahun, KJP Plus juga diutamakan bagi siswa dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dasar.

Syarat Pendaftaran KJP Plus Tahap II 2024

Untuk menjadi penerima KJP Plus, berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi:

1. Siswa harus mematuhi sejumlah kriteria, seperti tidak merokok, menggunakan transportasi umum, dan berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas.

2. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data lain yang diakui oleh pemerintah.

3. Berstatus sebagai warga DKI Jakarta dan berdomisili di wilayah tersebut, dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) atau dokumen lainnya.

4. Peserta harus terdaftar dan masih aktif di satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta.

Dokumen yang Dibutuhkan

- Surat pernyataan ketaatan penggunaan KJP Plus

- Surat permohonan KJP Plus

- Formulir pendaftaran

- Fotokopi KTP dan KK

Penggunaan Dana KJP Plus

Dana yang diberikan dalam program KJP Plus hanya boleh digunakan untuk keperluan pendidikan, seperti membeli buku, tas, sepatu, seragam sekolah, dan biaya ekstrakurikuler.