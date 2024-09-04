Rizqi Iskandar, Mahasiswa Semester 5 UMY Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Jateng

JAKARTA - Muh Rizqi Iskandar Muda menjadi anggota DPRD Jawa Tengah (Jateng) periode 2024-2029 yang paling muda. Usianya baru 22 tahun dan berstatus sebagai mahasiswa semester 5 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Uniknya lagi, Rizqi ditempatkan masih satu dapil dengan ayahnya yaitu Iskandar Zulkarnain yang juga terpilih sebagai anggota DPRD Jateng. Ayah dan anak ini resmi dilantik jadi anggota DPRD Jawa Tengah periode 2024-2029

Politisi muda partai Gerindra itu dilantik bersama 119 anggota DPRD Jawa Tengah lainnya dalam rapat paripurna istimewa pada Selasa 3 September 2024.

Strategi Rizqi dalam berkampanye yaitu ingin merangkul dan mendengarkan aspirasi generasi Z dan tidak disangka strateginya berhasil sehingga mendapatkan 24 ribu suara.

“Untuk strategi saya lebih fokus ke jaringannya anak-anak milenial dan juga gen z, jadi kan mereka melihat saya kan masih muda ya,” katanya.