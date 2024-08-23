Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Latar Belakang Pendidikan Reza Rahardian, Artis yang Ikut Demo Kawal Putusan MK

Muhammad Rizky , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |13:58 WIB
Ini Latar Belakang Pendidikan Reza Rahardian, Artis yang Ikut Demo Kawal Putusan MK
Latar Belakang Pendidikan Reza Rahardian (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ini latar belakang pendidikan Reza Rahardian, artis yang ikut demo putusan MK menarik untuk dibahas pada artikel ini.

Pendidikan Reza Rahadian turut menjadi sorotan usai aktor kawakan ini tampak ikut turun langsung demo di gedung DPR terkait penolakan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau #KawalPutusanMK.

Ini Latar Belakang Pendidikan Reza Rahardian, Artis yang Ikut Demo Putusan MK yang dirangkum Okezone, Jumat (23/8/2024):

Kehadiran Reza Rahadian dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR pada 22 Agustus 2024 menjadi sorotan publik.

Aktor yang dikenal luas berkat perannya dalam film "Laut Bercerita" ini tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga memberikan orasi yang menggugah ribuan massa yang hadir untuk menolak revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Halaman:
1 2
Telusuri berita edukasi lainnya
