HOME EDUKASI KAMPUS

Ini 10 Penerima Beasiswa Khusus Perempuan, Kuliah Gratis di Inggris

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |21:01 WIB
Ini 10 Penerima Beasiswa Khusus Perempuan, Kuliah Gratis di Inggris
10 penerima beasiswa di Inggris (Foto: Freepik)
JAKARTA – Daftar 10 penerima beasiswa khusus perempuan untuk kuliah gratis di Inggris. Beasiswa ASEAN-UK SAGE Women in STEM ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan gender dalam akses ke pendidikan dan karier di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) di negara-negara ASEAN dan Timor-Leste.

“Program beasiswa ini menekankan komitmen bersama antara Inggris dan ASEAN terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang STEM,” kata Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn, Rabu (14/8/2024).

Setiap penerima beasiswa akan menerima kesempatan yang sepenuhnya didanai untuk menyelesaikan gelar master di salah satu dari dua universitas bergengsi di Inggris: University of Warwick dan Imperial College London.

Mereka akan berangkat ke Inggris untuk memulai studi mereka mulai September 2024. Kami berharap para penerima beasiswa ini akan melanjutkan karier yang sukses di bidang STEM dan menjadi panutan yang menginspirasi perempuan lainnya, sebagai pendukung dan pemimpin di bidang mereka.

Berikut daftar penerima pertama Beasiswa ASEAN-UK SAGE Women in STEM adalah:

1. Chou I, Heng (Cambodia) – MSc Analytical Sciences and Instrumentation, University of Warwick

2. Alvi, Nava (Indonesia) – MSc Environmental Technology, Imperial College London

3. Ng, Charlene (Malaysia) – MSc Computer Science, University of Warwick

4. Thet, Win Nandar (Myanmar) – MSc Humanitarian Engineering with Sustainability, University of Warwick

5. Onglao, Maria Andrea Kristina (the Philippines) – MSc Environmental Data Science and Machine Learning, Imperial College London

6. Mohd Rafiq, Nafisah (Singapore) – MSc Environmental Technology, Imperial College London

