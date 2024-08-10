Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Special Olympics Indonesia Beri Pelatihan Anak Disabilitas Gratis

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |15:56 WIB
Special Olympics Indonesia Beri Pelatihan Anak Disabilitas Gratis
Special Olympics Indonesia Gelar Lomba untuk Anak-Anak Berkebutuhan Khusus. (Foto: okezone.com/Yaser)
A
A
A

JAKARTA – Special Olympics Indonesia (SOIna) menjaring atlet penyandang difabel yang dilakukan dengan cara pelatihan secara rutin sebanyak delapan kali. Kegiatan tersebut tanpa dibiayai pemerintah alias uang pribadi.

Jumlah anak–anak yang tergabung di SOIna diketahui hampir 200 untuk wilayah depok itu sendiri, berbagai macam kalangan atau asal tempat sekolahnya mulai dari SLB, Inklusi ataupun sekolah alam bahkan ada yang tidak bersekolah.

“Kalau dari mulai anak usia dini, hampir 200 untuk wilayah depok. Jadi seluruh kota depok ini ada yang dari SLB ada yang Inklusi, ada yang sekolah alam dan ada yang di luar sekolah, artinya tidak bersekolah,” ujar Ketua SOIna Depok Pahala Saragi, Sabtu (10/8/2024).

Diketahui setiap rangkaian acara semua biaya ditanggung oleh pihak penyelanggara, karena pendaftaran SOIna sendiri tidak ada pungutan biaya sepeser pun alias gratis.

“Awal-awalnya memang dari kami, dari saya sebagai ketuanya, sampai sobek kantongnya. Tapi dengan berjalannya waktu, saya bicara ke orang tua, dan orang tua mau saling bantu, termasuk speaker ini dari orang tua, konsumsi dari orang tua. Jadi saya selalu bilang dari kita, untuk kita, oleh kita,” ucap Pahala

“Untuk SOIn itu tidak ada pungutan biaya, SOIna tuh free (gratis), cuman dari orang tua ini membuat semacam infaq (tabungan) untuk nanti kita nikmati sendiri gituloh untuk anak-anak dan orang tuanya jadi ajang silahturahmi, minum dan konsumsi,” sambungnya.

Pahala Saragi juga berharap supaya mendapat sebuah dukungan dari pemerintah dan swasta karena secara biaya operasional nya terbilang sangat mahal sekali.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement