HOME EDUKASI SEKOLAH

Latar Belakang Pendidikan Meita Irianty, Influencer Sekaligus Pemilik Daycare Depok yang Diduga Aniaya dan Tendang Balita

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |20:42 WIB
Latar Belakang Pendidikan Meita Irianty, Influencer Sekaligus Pemilik Daycare Depok yang Diduga Aniaya dan Tendang Balita
Latar Belakang Pendidikan Meita Irianty (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Latar pendidikan Meita Irianty influencer sekaligus pemilik daycare Depok yang diduga aniaya dan tendang balita kini telah ditetapkan menjadi tersangka. Meita Irianty telah ditangkap polisi di tempat kediamannya pada Rabu (31/7/2024) malam.

Meita Irianty tiba-tiba viral dan mendapat banyak kecaman publik termasuk Selebriti papan atas atas tindakannya. Meita kini sudah mengakui perbuatan tidak manusiawi tersebut, dialah sebenarnya yang melakukan hal keji tersebut.

Meita Irianty atau yang biasa disapa Tata adalah salah seorang infcluencer dalam ranah parenting dan seorang pengusaha daycare. Dikarenakan dugaan penganiayaan tersebut, latar belakang pendidikan Meita Irianty menjadi sorotan. Lantas aps latar belakang pendidikan Meita Irianty?

Latar Belakang Pendidikan Meita Irianty

Latar Pendidikan Meita Irianty yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi. Setelah itu, dia lalu melanjutkan jenjang studi di Fakultas Manajemen di Universitas Terbuka (UT). Diketahui saat ini status Meita adalah Mahasiswa/i nonaktif atau cuti.

Halaman:
1 2
Telusuri berita edukasi lainnya
