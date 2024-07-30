10 Contoh Dialog Asking and Giving Opinion yang Mudah Dipahami dengan Teman Sebangku

JAKARTA - 10 contoh dialog asking and giving opinion yang mudah dipahami dengan teman sebangku. Membahas pelajaran dan aktivitas harian sering melibatkan pertukaran pendapat antara teman sebangku.

Di bawah ini adalah 10 contoh dialog bertanya dan memberikan pendapat yang mudah dipahami yang dapat membantu siswa berlatih berbicara bahasa Inggris dengan lebih percaya diri.

Dalam arti lain, asking and giving opinion dalam suatu percakapan jadi hal yang penting. Karena memungkinkan suatu masalah atau situasi untuk dibahas dan dipertimbangkan dari banyak sudut pandang.

Untuk memahami hal tersebut, berikut Okezone akan berikan informasi mengenai 10 contoh dialog asking and giving opinion yang mudah dipahami dengan teman sebangku seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

10 Contoh Dialog Asking and Giving Opinion

1. Contoh Dialog Asking and Giving Opinion 1

Alex: What do you think about the latest fashion trends?

Emma: I don't really pay much attention to fashion. It's not my cup of tea.

Artinya:

Alex: Apa pendapatmu tentang tren fashion terbaru?

Emma: Sejujurnya, saya tidak begitu memperhatikan fashion. Itu bukan minuman kesukaan saya.

2. Contoh Dialog Asking and Giving Opinion 2

Sophie: I love your new haircut! It suits you really well.

Julia: Thank you, Sophie! I'm glad you like it.

Artinya:

Sophie: Saya suka potongan rambut barumu! Sangat cocok denganmu.

Julia: Terima kasih, Sophie! Saya senang kamu menyukainya.

3. Contoh Dialog Asking and Giving Opinion 3

Peter: I'm having trouble sleeping lately. Any advice on how to improve my sleep?

Anna: You could try establishing a bedtime routine, avoiding caffeine in the evening, and

creating a relaxing sleep environment.

Artinya:

Peter: Saya kesulitan tidur akhir-akhir ini. Ada saran tentang bagaimana meningkatkan tidur saya?

Anna: Kamu bisa mencoba membuat rutinitas sebelum tidur, menghindari konsumsi kafein di malam hari, dan menciptakan lingkungan tidur yang menenangkan.

4. Contoh Dialog Asking and Giving Opinion 4

Chris: I'm not sure if I should apply for the job. I'm afraid I'm not qualified enough.

Emma: Don't doubt yourself, Chris. Go for it! You have the skills and experience needed.

Artinya:

Chris: Saya tidak yakin apakah saya harus melamar pekerjaan itu. Saya takut saya tidak cukup berkualifikasi.

Emma: Jangan ragu pada dirimu sendiri, Chris. Ayo lamar! Kamu memiliki keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan.

5. Contoh Dialog Asking and Giving Opinion 5

Mike: Which restaurant do you prefer, Italian or Chinese?

Rachel: I prefer Italian food. Their pasta dishes are delicious!

Artinya:

Mike: Restoran mana yang kamu lebih suka, Italia atau Cina?

Rachel: Saya lebih suka makanan Italia. Masakan pasta mereka enak!