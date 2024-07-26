Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa UNS Ciptakan Alat Pendeteksi Emosi Anak Penderita Autisme

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |18:35 WIB
Mahasiswa UNS Ciptakan Alat Pendeteksi Emosi Anak Penderita Autisme
Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Ciptakan Alat Pendeteksi Emosi Anak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menciptakan alat pendeteksi emosi khusus bagi anak dengan autisme. EMOKIDS, nama alat ini, merupakan inovasi tim Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Karsa Cipta (KC) UNS. Alat ini diharapkan dapat membantu orang tua dan guru dalam memahami kondisi emosi anak dengan autisme.

EMOKIDS dikembangkan oleh Ananda Putra Kanieza dari Program Studi (Prodi) Teknik Elektro Fakultas Teknik (FT), Siti Nurohmahwati dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), dan Ade Rifky Setiawan dari Prodi D-3 Teknik Informatika Sekolah Vokasi (SV).

Pengembangan alat ini bermula dari keprihatinan Mahasiswa UNS tersebut terhadap kesulitan yang dialami anak dengan autisme dalam mengekspresikan emosi. Dengan latar belakang ilmu pendidikan dan teknologi, mereka memutuskan untuk menciptakan solusi inovatif.

"Tujuan utama kami adalah untuk membantu para tenaga pendidik di sekolah luar biasa dalam mengidentifikasi dan merespons emosi anak autis dengan lebih efisien. EMOKIDS dirancang khusus untuk mendukung proses pembelajaran dan interaksi sosial anak autis. Para tenaga pendidik dapat memberikan perhatian dan dukungan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan khusus mereka," ujar Ananda selaku ketua tim dikutip Laman UNS Jumat (26/7/2024).

Di bawah bimbingan Dr Eng Faisal Rahutomo, EMOKIDS dirancang mampu mengidentifikasi dan memantau emosi anak dengan autisme secara real-time. Alat ini menggunakan kombinasi teknologi image processing atau pemrosesan gambar dan voice recognition atau rekognisi suara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/65/3141980/uns-DYhc_large.jpg
RG Sejarah Kebudayaan FIB UNS Kembangkan Ecoprint Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/65/3136229/uns-xZ7X_large.jpg
Cara KA Fisip UNS Optimalkan Potensi Alumni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/65/3124194/sofie_imam_faizal-UHPo_large.png
Sosok Sofie Imam Faizal, Asisten Pelatih Fisik Timnas Indonesia yang Jadi Mahasiswa S2 di UNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/65/3112820/uns-a08m_large.png
UNS Kukuhkan 29 Guru Besar, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/65/3087248/uns-dan-universitas-canberra-kerjasama-penelitian-bis-listrik-H338DJDSS2.jpg
UNS dan Universitas Canberra Kerjasama Penelitian Bis Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/65/3085787/tim-pkm-uns-beri-pelatihan-pengolahan-limbah-genting-jadi-penutup-dinding-3-dimensi-0tqiBIYKgs.jpg
Tim PKM UNS Beri Pelatihan Pengolahan Limbah Genting Jadi Penutup Dinding 3 Dimensi
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement