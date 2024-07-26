Mahasiswa UNS Ciptakan Alat Pendeteksi Emosi Anak Penderita Autisme

JAKARTA – Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menciptakan alat pendeteksi emosi khusus bagi anak dengan autisme. EMOKIDS, nama alat ini, merupakan inovasi tim Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Karsa Cipta (KC) UNS. Alat ini diharapkan dapat membantu orang tua dan guru dalam memahami kondisi emosi anak dengan autisme.

EMOKIDS dikembangkan oleh Ananda Putra Kanieza dari Program Studi (Prodi) Teknik Elektro Fakultas Teknik (FT), Siti Nurohmahwati dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), dan Ade Rifky Setiawan dari Prodi D-3 Teknik Informatika Sekolah Vokasi (SV).

Pengembangan alat ini bermula dari keprihatinan Mahasiswa UNS tersebut terhadap kesulitan yang dialami anak dengan autisme dalam mengekspresikan emosi. Dengan latar belakang ilmu pendidikan dan teknologi, mereka memutuskan untuk menciptakan solusi inovatif.

"Tujuan utama kami adalah untuk membantu para tenaga pendidik di sekolah luar biasa dalam mengidentifikasi dan merespons emosi anak autis dengan lebih efisien. EMOKIDS dirancang khusus untuk mendukung proses pembelajaran dan interaksi sosial anak autis. Para tenaga pendidik dapat memberikan perhatian dan dukungan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan khusus mereka," ujar Ananda selaku ketua tim dikutip Laman UNS Jumat (26/7/2024).

BACA JUGA: Tim PKM Teknik Mesin UNS Ciptakan Alat Canggih Usir Hama dan Tingkatkan Produksi Ikan Lele

Di bawah bimbingan Dr Eng Faisal Rahutomo, EMOKIDS dirancang mampu mengidentifikasi dan memantau emosi anak dengan autisme secara real-time. Alat ini menggunakan kombinasi teknologi image processing atau pemrosesan gambar dan voice recognition atau rekognisi suara.