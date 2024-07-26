Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Latar Belakang Pendidikan Mentereng Sabrina Chairunnisa dan Azka Corbuzier yang Sama-Sama Tembus SIMAK UI 2024

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |17:55 WIB
Latar Belakang Pendidikan Mentereng Sabrina Chairunnisa dan Azka Corbuzier yang Sama-Sama Tembus SIMAK UI 2024
Latar Belakang Pendidikan Mentereng Sabrina Chairunnisa dan Azka Corbuzier yang Sama-Sama Masuk SIMAK UI (Foto: Instagram Azka)
A
A
A

JAKARTA - Latar belakang pendidikan mentereng Sabrina Chairunnisa dan Azka Corbuzier yang sama-sama tembus SIMAK UI 2024.

Sabrina Chairunnisa dan Azka Corbuzier merupakan istri dan anak dari Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau akrab dipanggil Deddy Corbuzier.

Sabrina Chairunnisa dan Azka Corbuzier baru-baru ini diterima di Universitas Indonesia (UI) melalui Ujian SIMAK UI 2024, Kedua orang tersebut akan menempuh tahap pendidikan di kampus yang sama.

Namun mereka berbeda fakultas dan jurusan, Sabrina yang merupakan pasangan Deddy Corbuzier ini diterima di program S3 Ilmu Komunikasi, sedangkan Azka Corbuzier diterima di program S1 Psikologi.

Kabar bahagia ini diunggah melalui instagram @sabrinachairunnisa, Jumat (26/7/2024). Lantas bagaimana latar belakang pendidikan Sabrina Chairunnisa dan Azka Corbuzier sebelum tembus SIMAK UI 2024? Berikut ini informasinya:

Sabrina Chairunnisa lahir pada 19 November 1992 memiliki latar pendidikan yang sangat mengesankan.

Sabrina sendiri menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Trisakti dengan jurusan Desain Komunikasi Visual dan melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Pelita Harapan dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Kini Sabrina melanjutkan pendidikan S3 di UI, Sabrina mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian ini.

