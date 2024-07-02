Daftar Prodi yang Punya Daya Tampung Terbesar di Simak UI 2024

Daftar Prodi yang Punya Daya Tampung Terbesar di Simak UI 2024. (Foto: Okezone.com/UI)

JAKARTA – Daftar prodi yang punya daya tampung terbesar di Simak UI 2024.

Tidak sedikit dari calon mahasiswa baru yang memiliki impian untuk melanjutkan jenjang pendidikan sarjana di universitas ternama di Indonesia, salah satunya di Universitas Indonesia (UI). Belakangan ini, Seleksi Masuk Universitas Indonesia (Simak UI) tahun 2024 menjadi perbincangan di kalangan calon mahasiswa baru.

Berikut rincian informasi lengkap terkait pendaftaran dan ujian Simak UI penerimaan calon mahasiswa baru:

1. S1 dan Vokasi D3 dan D4

Pendaftaran dimulai pada 19 Juni - 8 Juli 2024

Ujian Simak UI akan dilaksanakan pada 14 Juli 2024

Pengumuman hasil ujian Simak UI pada 24 Juli 2024

2. Simak Kelas Internasional (KKI)

Pendaftaran dimulai pada 4 Juni - 26 Juni 2024

Ujian Simak Kelas Internasional dilaksanakan pada 30 Juni 2024

Pengumuman hasil ujian Simak Kelas Internasional pada 12 Juli 2024.

BACA JUGA: Mahasiswa Universitas Brawijaya Ciptakan Alat Terapi Tulang Belakang Pada Anak Berbasis IoT

Hal penting yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan para peserta adalah jumlah daya tampung yang dimiliki dari masing-masing program studi (prodi). Mereka mempertimbangkan jumlah daya tampung tiap prodi, karena semakin besar daya tampung maka semakin besar potensi atau kemungkinan mereka akan diterima.

Berikut daftar prodi yang memiliki daya tampung terbesar di Simak UI tahun 2024, (1/7/2024):

1. Program Studi Farmasi (72)

2. Program Studi Ilmu Administrasi Niaga (64)

3. Program Studi Sistem Informasi (60)

4. Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal (54)