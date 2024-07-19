Latar Belakang Pendidikan Jennifer Coppen, Istri Mendiang Dali Wassink yang Meninggal karena Kecelakaan Motor

Latar Belakang Pendidikan Jennifer Coppen, Istri Mendiang Dali Wassink yang Meninggal karena Kecelakaan Motor. (Foto: Okezone.com/Instagram)

JAKARTA - Latar belakang pendidikan Jennifer Coppen, istri mendiang Dali Wassink yang meninggal karena kecelakaan motor, Jumat (19/7/2024).

Netizen sempat dihebohkan dengan datangnya kabar duka dari suami Jennifer Coppen, Dali Wassink. Dali dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan motor di bali.

Ibu beranak satu beserta pihak keluarga sangat terpukul mendengar kabar tersebut, lantaran keduanya baru saja membina rumah tangga dan sudah dikaruniai seorang anak.

Dari berita tersebut, warganet bertanya tanya tentang sosok Jennifer Coppen dan disini Okezone akan mengulas Profil dari Jennifer Coppen beserta latar belakang Pendidikan.

Jennifer Coppen merupakan seorang artis yang lahir di Denpasar, Bali, 20 Juli 2001 dan sekarang berumur 22 tahun. Jennifer Coppen memiliki 1 anak Perempuan yang bernama Kamari Sky Wassink.

Artis berumur 22 tahun ini memiliki akun Instagram dengan nama @jennifercoppenreal20 yang memiliki pengikut sekitar 3.7 juta, 4.6 juta pada akun tiktok @jennifer.coppen dan 88.6 ribu di akun youtube Jennifer Coppen.