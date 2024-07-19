Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Latar Belakang Pendidikan Jennifer Coppen, Istri Mendiang Dali Wassink yang Meninggal karena Kecelakaan Motor

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |20:46 WIB
Latar Belakang Pendidikan Jennifer Coppen, Istri Mendiang Dali Wassink yang Meninggal karena Kecelakaan Motor
Latar Belakang Pendidikan Jennifer Coppen, Istri Mendiang Dali Wassink yang Meninggal karena Kecelakaan Motor. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Latar belakang pendidikan Jennifer Coppen, istri mendiang Dali Wassink yang meninggal karena kecelakaan motor, Jumat (19/7/2024).

Netizen sempat dihebohkan dengan datangnya kabar duka dari suami Jennifer Coppen, Dali Wassink. Dali dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan motor di bali.

Ibu beranak satu beserta pihak keluarga sangat terpukul mendengar kabar tersebut, lantaran keduanya baru saja membina rumah tangga dan sudah dikaruniai seorang anak.

Dari berita tersebut, warganet bertanya tanya tentang sosok Jennifer Coppen dan disini Okezone akan mengulas Profil dari Jennifer Coppen beserta latar belakang Pendidikan.

Jennifer Coppen merupakan seorang artis yang lahir di Denpasar, Bali, 20 Juli 2001 dan sekarang berumur 22 tahun. Jennifer Coppen memiliki 1 anak Perempuan yang bernama Kamari Sky Wassink.

Artis berumur 22 tahun ini memiliki akun Instagram dengan nama @jennifercoppenreal20 yang memiliki pengikut sekitar 3.7 juta, 4.6 juta pada akun tiktok @jennifer.coppen dan 88.6 ribu di akun youtube Jennifer Coppen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement