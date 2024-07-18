Hartono Jadi Rektor UNS Terpilih Masa Jabatan 2024-2029

JAKARTA - Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menetapkan Hartono sebagai Rektor Terpilih Masa Jabatan 2024-2029. Penetapan dilakukan usai MWA UNS mengadakan Rapat Pleno MWA Pemilihan Rektor yang dihadiri sebanyak 16 Anggota MWA, hari ini, di Gedung UNS Tower Ki Hadjar Dewantara.

Hadir secara langsung Sri Suning Kusumawardani selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi sebagai pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) untuk menghadiri sekaligus melakukan pemilihan Rektor.

Ketua MWA UNS Muliaman Darmansyah Hadad menyampaikan, sebelum agenda Pemilihan Rektor berlangsung, MWA mengundang seluruh calon rektor untuk menyampaikan paparan mengenai visi, misi, dan program kerjanya dihadapan MWA. Setiap calon rektor diberi waktu 15 menit untuk melakukan pemaparan. Pendalaman visi, misi, dan program kerja para calon rektor dilakukan melalui tanya jawab oleh MWA selama 20 menit untuk masing-masing calon rektor.

“Berdasarkan hasil paparan dan hasil pendalaman, MWA melakukan musyawarah dan mufakat dengan suara bulat menetapkan Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. sebagai Rektor Terpilih UNS masa jabatan 2024-2029,” terang Muliaman, Kamis (18/7/2024).

Sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan MWA Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor Masa Jabatan 2024-2029, rektor terpilih harus menyerahkan surat keputusan pemberhentian dari jabatannya kepada MWA melalui Panitia Pemilihan Rektor (PPR) paling lambat pada 1 Agustus 2024 mendatang. Apabila tidak menyerahkan surat keputusan tersebut, rektor terpilih dinyatakan mengundurkan diri.

“Dengan telah ditetapkannya Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si., sebagai rektor terpilih, maka agenda pemilihan rektor yang tersisa yaitu Pelantikan Rektor Terpilih pada tanggal 8 Agustus 2024 yang akan disiarkan secara langsung melalui Kanal Youtube UNS. Diharapkan seluruh Warga Kampus UNS ikut menyaksikan perhelatan acara tersebut,” imbuhnya.