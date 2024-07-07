JAKARTA – Para siswa yang lulus jenang SMA atau SMK tengah mencari-cari di mana kampus terbaik untuk ditempuh selanjutnya. Untuk memudahkan hal tersebut, ada 53 kampus terbaik di Jakarta yang dapat menjadi referensi atau opsi bagi calon mahasiswa baru.
Universitas-universitas ini tidak hanya menawarkan program sarjana, namun juga menyediakan program pascasarjana.
Untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang tinggi ke program sarjana maupun pascasarjana, tidak dapat dipungkiri bahwa pilihan-pilihan universitas di Jakarta memang sebagian besar tergolong banyak diminati.
Melansir dari EduRank, berikut 53 kampus pilihan terbaik di Jakarta yang telah dirangkum oleh Okezone, (7/7/2024):
1. Universitas Bina Nusantara (Binus)
2. Universitas Trisakti
3. Universitas Mercu Buana
4. Universitas Atma Jaya
5. Universitas Kristen Indonesia (UKI)
6. Universitas Nasional Indonesia (UNAS)
7. Universitas Budi Luhur
8. Universitas YARSI
9. Universitas Bakrie
10. Universitas Krisnadwipayana
11. Universitas Muhammadiyah Jakarta
12. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
13. Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
14. Universitas Esa Unggul
15. Universitas Pancasila
16. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ)
17. Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI)
18. Universitas Prof. Dr. Moestopo
19. Universitas Paramadina
20. Universitas Pertamina
21. Universita Prasetiya Mulya
22. Universitas 17 Agustus 1945
23. Universitas YAI Persada Indonesia
24. Universitas Sahid
25. Universitas Bunda Mulia (UBM)
26. Universitas Kristen Krida Wacana (UNKRIDA)
27. Universitas Borobudur
28. Universitas Sampoerna
29. Universitas Jayabaya
30. Universitas Darma Persada
31. Universitas Indraprasta PGRI