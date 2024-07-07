53 Kampus Terbaik di Jakarta

Kampus Terbaik di Jakarta. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Para siswa yang lulus jenang SMA atau SMK tengah mencari-cari di mana kampus terbaik untuk ditempuh selanjutnya. Untuk memudahkan hal tersebut, ada 53 kampus terbaik di Jakarta yang dapat menjadi referensi atau opsi bagi calon mahasiswa baru.

Universitas-universitas ini tidak hanya menawarkan program sarjana, namun juga menyediakan program pascasarjana.

Untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang tinggi ke program sarjana maupun pascasarjana, tidak dapat dipungkiri bahwa pilihan-pilihan universitas di Jakarta memang sebagian besar tergolong banyak diminati.

Melansir dari EduRank, berikut 53 kampus pilihan terbaik di Jakarta yang telah dirangkum oleh Okezone, (7/7/2024):

1. Universitas Bina Nusantara (Binus)

2. Universitas Trisakti

3. Universitas Mercu Buana

4. Universitas Atma Jaya

5. Universitas Kristen Indonesia (UKI)

6. Universitas Nasional Indonesia (UNAS)

7. Universitas Budi Luhur

8. Universitas YARSI

9. Universitas Bakrie

10. Universitas Krisnadwipayana

11. Universitas Muhammadiyah Jakarta

12. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

13. Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

14. Universitas Esa Unggul

15. Universitas Pancasila

16. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ)

17. Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI)

18. Universitas Prof. Dr. Moestopo

19. Universitas Paramadina

20. Universitas Pertamina

21. Universita Prasetiya Mulya

22. Universitas 17 Agustus 1945

23. Universitas YAI Persada Indonesia

24. Universitas Sahid

25. Universitas Bunda Mulia (UBM)

26. Universitas Kristen Krida Wacana (UNKRIDA)

27. Universitas Borobudur

28. Universitas Sampoerna

29. Universitas Jayabaya

30. Universitas Darma Persada

31. Universitas Indraprasta PGRI