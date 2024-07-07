Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

53 Kampus Terbaik di Jakarta

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |20:27 WIB
53 Kampus Terbaik di Jakarta
Kampus Terbaik di Jakarta. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Para siswa yang lulus jenang SMA atau SMK tengah mencari-cari di mana kampus terbaik untuk ditempuh selanjutnya. Untuk memudahkan hal tersebut, ada 53 kampus terbaik di Jakarta yang dapat menjadi referensi atau opsi bagi calon mahasiswa baru.

Universitas-universitas ini tidak hanya menawarkan program sarjana, namun juga menyediakan program pascasarjana.

Untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang tinggi ke program sarjana maupun pascasarjana, tidak dapat dipungkiri bahwa pilihan-pilihan universitas di Jakarta memang sebagian besar tergolong banyak diminati.

Melansir dari EduRank, berikut 53 kampus pilihan terbaik di Jakarta yang telah dirangkum oleh Okezone, (7/7/2024):

1. Universitas Bina Nusantara (Binus)

2. Universitas Trisakti

3. Universitas Mercu Buana

4. Universitas Atma Jaya

5. Universitas Kristen Indonesia (UKI)

6. Universitas Nasional Indonesia (UNAS)

7. Universitas Budi Luhur

8. Universitas YARSI

9. Universitas Bakrie

10. Universitas Krisnadwipayana

11. Universitas Muhammadiyah Jakarta

12. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

13. Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

14. Universitas Esa Unggul

15. Universitas Pancasila

16. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ)

17. Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI)

18. Universitas Prof. Dr. Moestopo

19. Universitas Paramadina

20. Universitas Pertamina

21. Universita Prasetiya Mulya

22. Universitas 17 Agustus 1945

23. Universitas YAI Persada Indonesia

24. Universitas Sahid

25. Universitas Bunda Mulia (UBM)

26. Universitas Kristen Krida Wacana (UNKRIDA)

27. Universitas Borobudur

28. Universitas Sampoerna

29. Universitas Jayabaya

30. Universitas Darma Persada

31. Universitas Indraprasta PGRI

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement