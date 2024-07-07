Ini 100 Kampus Terbaik di Indonesia 2024

Ini Kampus Terbaik di Indonesia 2024. (Foto: Okezone.com/UI)

JAKARTA – Ini 100 kampus terbaik di Indonesia. Bagi siswa lulusan SMA atau SMK dapat memperhatikan daftar kampus terbaik ini.

Tidak sedikit dari masyarakat juga ingin mengetahui kira-kira universitas apa saja yang termasuk ke dalam daftar kampus terbaik yang ada di Indonesia. Hal tersebut juga dipertimbangkan dengan mengingat begitu banyak universitas dengan akreditas dan kualitas bahan pembelajaran yang tinggi, sekaligus alumni yang sukses di sejumlah bidang yang memiliki riwayat pendidikan baik juga.

Maka dari itu, lembaga pemeringkatan perguruan tinggi Edurank melakukan sebuah penelitian dan pengamatan berdasarkan keunggulan secara akademik dan non akademik, serta pengaruh keterampilan alumni dari masing-masing universitas.

Berikut daftar susunan 100 kampus terbaik di Indonesia yang dirangkum Okezone versi Edurank, (7/7/2024):

1. Universitas Indonesia, Depok (UI)

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)

3. Universitas Teknologi Bandung (ITB)

4. Universitas Institut Pertanian Bogor (IPB)

5. Universitas Diponegoro Semarang (UNDIP)

6. Universitas Padjadjaran (UNPAD)

7. Universitas Airlangga, Surabaya (UNAIR)

8. Universitas Brawijaya, Malang (UNBRAW)

9. Universitas Sebelas Maret, Surakarta (UNS)

10. Universitas Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya (ITS)

11. Universitas Hasanuddin (UNHAS)

12. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung (UPI)

13. Universitas Sumatera Utara, Medan (USU)

14. Universitas Udayana, Badung (UNUD)

15. Universitas Bina Nusantara, Jakarta (Binus)

16. Universitas Negeri Malang, Malang (UM)

17. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh (USK)

18. Universitas Negeri Semarang (UNNES)

19. Universitas Andalas, Padang (UNAND)

20. Universitas Telkom, Bandung (Tel-U)

21. Universitas Lampung, Bandar Lampung

22. Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman (UNY)

23. Universitas Muhammadiyah Malang

24. Universitas Sriwijaya, Palembang (UNSRI)

25. Universitas Swiss German, Tangerang (SGU)

26. Universitas Negeri Padang (UNP)

27. Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

28. Universitas Riau, Pekanbaru (UNRI)

29. Universitas Islam Indonesia, Sleman (UII)

30. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang (UIN)

31. Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin (ULM)

32. Universitas Negeri Islam Yogyakarta, Sleman

33. Universitas Negeri Makassar, Makassar (UNM)

34. Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas (UNSOED)

35. Universitas Negeri Islam Sunan Gunung Djati, Bandung

36. Universitas Bengkulu (UNIB)

37. Universitas Sam Ratulangi, Manado (UNSRAT)

38. Universitas Tadulako, Palu (UNTAD)

39. Universitas Mulawarman, Samarinda (UNMUL)

40. Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat (UNRAM)

41. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul

42. Universitas Negeri Medan (UNIMED)

43. Universitas Tanjungpura, Pontianak (UNTAN)

44. Universitas Pelita Harapan, Tangerang (UPH)

45. Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta (UAD)

46. Universitas Jambi (UNJA)

47. Universitas Trisakti, Jakarta

48. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

49. Universitas Jember (UNEJ)

50. Universitas Mercu Buana, Jakarta