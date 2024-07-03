Mahasiswa Sosiologi UNS Ingin Bangun Desa Lewat Seni Tradisi dan Budaya

JAKARTA - Tim Hibah Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mengadakan Festival Kirab Budaya dan Bazar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Minggu (30/6/2024).

Kegiatan ini diselenggarakan di Desa Metuk, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Ini menjadi kegiatan baru yang dilaksanakan oleh seluruh warga desa tersebut.

Pemerintah Desa Metuk dan Pemuda-Pemudi Sidorejo Metuk (PPSM) mendukung festival yang diprakarsai oleh tim dari Program Studi (Prodi) Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNS. Pelaksanaan festival berlokasi di Desa Metuk.

Tidak hanya berisi hiburan, kegiatan ini mengikursertakan partisipasi masyarakat dengan menampilkan pagelaran seni dari setiap perwakilan dusun, kirab budaya, serta bazar UMKM.

Hal tersebut selaras dengan tema besar yang diangkat yakni “Eling Dina, Eling Budaya, Mbangun Desa”. Tema ini bermakna menggali kembali memori-memori Desa Metuk di masa lampau dan melestarikannya di masa sekarang.

Eling Dina dimaksudkan untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Boyolali. Eling Budaya dimaksudkan mengingat kembali identitas dan budaya yang terdapat di Desa Metuk. Mbangun Desa dimaksudkan bahwa kegiatan festival ini menjadi wadah masyarakat untuk berpartisipasi membangun desa dengan menampilkan seni tradisi dan budaya yang dimiliki.

Ketua Pelaksana Festival Kirab Budaya dan Bazar UMKM Desa Metuk Tatsbita Hasna Luthfiana menyatakan tujuan acara yakni mengimplementasikan budaya yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Riset berupa penggalian informasi terkait budaya dan tradisi telah dilakukan. Hasilnya membuktikan bahwa Desa Metuk memiliki banyak potensi budaya.

“Selain itu, kegiatan ini bertujuan menggabungkan partisipasi seluruh masyarakat agar saling berkolaborasi antar elemen seperti budaya, tradisi, ekonomi, dan sosial,” ujar Tatsbita dalam keterangan resmi UNS, Rabu (3/7/2024).

Penampilan pagelaran seni dan bazar UMKM menjadi rangkaian kegiatan dari Festival Kirab Budaya. Kegiatan tersebut menampilkan potensi warga melalui budaya dan kesenian yang dimiliki. Terdapat pameran karya-karya kreatif masyarakat dan promosi produk usaha lokal masyarakat sekitar.