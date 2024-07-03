Latar Belakang Pendidikan Muhadjir Effendy, Menko PMK yang Usulkan Bayar Kuliah Bisa Pakai Pinjol

JAKARTA - Menguak latar belakang pendidikan Muhadjir Effendy, Menko PMK yang usulkan bayar kuliah bisa pakai pinjol. Pernyataan Muhadjir Effendy ini tentu menjadi perbincangan publik.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan dukungan terhadap pembayaran uang kuliah menggunakan pinjaman online (pinjol). Menurutnya, segala upaya untuk meringankan beban mahasiswa dalam membayar pendidikan harus didukung.

"Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung gitu, termasuk pinjol. Asal itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan transparan dan dipastikan tidak akan merugikan mahasiswa Kenapa tidak gitu?" kata Muhadjir saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

BACA JUGA:

Dirinya beranggapan bahwa tidak ada yang salah dengan sistem pinjol. Dia menilai, kesalahan dari mekanisme pinjol hanya terletak bila terjadi fraud atau penyalahgunaan dari peminjam.

"Kan pinjol itu sebetulnya kan sistemnya aja, kemudian terjadi fraud terjadi penyalahgunaan itu orangnya," ucap Muhadjir.

Pernyataan tersebut kemudian menjadi sorotan bagi masyarakat khususnya dari kalangan mahasiswa. Menurut mereka, membayar uang kuliah menggunakan pinjol tidak menyelesaikan permasalahan mengenai tingginya biaya uang kuliah tunggal (UKT). Solusi tersebut justru dianggap dapat menimbulkan masalah baru.

Atas pernyataan yang dia keluarkan, banyak masyarakat yang menyoroti berbagai aspek dari Muhadjir termasuk latar belakang pendidikannya. Publik menilai bahwa sebagai bagian dari pemerintah, ia seharusnya memberikan pernyataan yang lebih bijaksana.

Berikut latar belakang pendidikan Muhadjir Effendy, Menko PMK yang usulkan bayar kuliah bisa pakai pinjol.