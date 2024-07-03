Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Latar Belakang Pendidikan Muhadjir Effendy, Menko PMK yang Usulkan Bayar Kuliah Bisa Pakai Pinjol

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |14:37 WIB
Latar Belakang Pendidikan Muhadjir Effendy, Menko PMK yang Usulkan Bayar Kuliah Bisa Pakai Pinjol
Latar Belakang Pendidikan Muhadjir Effendy, Menko PMK yang Usulkan Bayar Kuliah Bisa Pakai Pinjol (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menguak latar belakang pendidikan Muhadjir Effendy, Menko PMK yang usulkan bayar kuliah bisa pakai pinjol. Pernyataan Muhadjir Effendy ini tentu menjadi perbincangan publik.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan dukungan terhadap pembayaran uang kuliah menggunakan pinjaman online (pinjol). Menurutnya, segala upaya untuk meringankan beban mahasiswa dalam membayar pendidikan harus didukung.

"Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung gitu, termasuk pinjol. Asal itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan transparan dan dipastikan tidak akan merugikan mahasiswa Kenapa tidak gitu?" kata Muhadjir saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

 BACA JUGA:

Dirinya beranggapan bahwa tidak ada yang salah dengan sistem pinjol. Dia menilai, kesalahan dari mekanisme pinjol hanya terletak bila terjadi fraud atau penyalahgunaan dari peminjam.

"Kan pinjol itu sebetulnya kan sistemnya aja, kemudian terjadi fraud terjadi penyalahgunaan itu orangnya," ucap Muhadjir.

Pernyataan tersebut kemudian menjadi sorotan bagi masyarakat khususnya dari kalangan mahasiswa. Menurut mereka, membayar uang kuliah menggunakan pinjol tidak menyelesaikan permasalahan mengenai tingginya biaya uang kuliah tunggal (UKT). Solusi tersebut justru dianggap dapat menimbulkan masalah baru.

Atas pernyataan yang dia keluarkan, banyak masyarakat yang menyoroti berbagai aspek dari Muhadjir termasuk latar belakang pendidikannya. Publik menilai bahwa sebagai bagian dari pemerintah, ia seharusnya memberikan pernyataan yang lebih bijaksana.

Berikut latar belakang pendidikan Muhadjir Effendy, Menko PMK yang usulkan bayar kuliah bisa pakai pinjol.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/65/3175440/riwayat_pendidikan-AP6q_large.jpg
Riwayat Pendidikan Halim Kalla, Adik Jusuf Kalla yang Terseret Korupsi PLTU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/65/3175388/kenny_austin-BQ71_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Kenny Austin, Pacar Amanda Manopo Ternyata Lulusan Teknik Mesin USU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/65/3175165/petenis-7hFa_large.jpg
Ini Pendidikan Petenis Cantik Aldila Sutjiadi, Peraih Predikat Summa Cum Laude Matematika Ekonomi dari University of Kentucky
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/65/3174865/pendidikan-K3EO_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan El Rumi dan Syifa Hadju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/65/3173990/deddy_corbuzier-1bJq_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Sabrina Chairunnisa, Istri Deddy Corbuzier yang Punya Program Beasiswa Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/65/3173793/valentino_rossi-xadF_large.jpg
Kisah Pembalap Valentino Rossi, Legenda MotoGP yang Tidak Kuliah Tapi Punya Gelar Kehormatan dari Universitas
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement