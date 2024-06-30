Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Terpisah 30 Tahun, Alumni SMA 4 Yogyakarta Angkatan 1994 Gelar Reuni Akbar

M Budi Santosa , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |16:31 WIB
Terpisah 30 Tahun, Alumni SMA 4 Yogyakarta Angkatan 1994 Gelar Reuni Akbar
Alumni SMA 4 Yogyakarta tahun 1994 gelar reuni akbar (Foto: Okezone)
A
A
A

YOGYAKARTA - Masa Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah masa yang sulit dilupakan. Saat SMA, pencarian jati diri selalu menjadi momen yang paling krusial.

reuni sma 4 yogya

Itulah rasa yang mengemuka saat dihelat reuni akbar alumni SMA 4 Yogyakarta (SMA Patbhe) angkatan 1994 di Hotel Platinum, Jl. Laksda Adisucipto, Maguwoharjo, Sleman, Minggu (30/6/2024).

Selain dihadiri ratusan alumnus angkatan 1994, tampak hadir juga sejumlah guru yang menambah suasana haru acara temu kangen tersebut.

reuni sma 4 yogya

Dalam sambutannya Ketua Panitia Sastriasri Hastari Nurdini, menyampaikan terima kasih ke para alumnus dan guru yang berkenan hadir.

reuni sma 4 yogya

Sastriasri pun menyitir bagian dari Mars SMA 4 B Yogyakarta untuk mengenang masa-masa sekolah dan harapan ke depan.

reuni sma 4 yogya

"Mengutip satu syair Mars 4 B, yaitu SMA 4 B SEKOLAH KITA KELUARGA KITA merupakan doa-doa para sesepuh SMA 4 Yogyakarta terdahulu dan hari ini adalah momen di mana doa-doa beliau kita rasakan sekarang, " ucapnya.

Kemariahan makin terasakan karena sejumlah alumnus pun mengenakan seragam putih abu-abu khas anak SMA.

Halaman:
1 2
