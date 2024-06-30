Terpisah 30 Tahun, Alumni SMA 4 Yogyakarta Angkatan 1994 Gelar Reuni Akbar

YOGYAKARTA - Masa Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah masa yang sulit dilupakan. Saat SMA, pencarian jati diri selalu menjadi momen yang paling krusial.

Itulah rasa yang mengemuka saat dihelat reuni akbar alumni SMA 4 Yogyakarta (SMA Patbhe) angkatan 1994 di Hotel Platinum, Jl. Laksda Adisucipto, Maguwoharjo, Sleman, Minggu (30/6/2024).

Selain dihadiri ratusan alumnus angkatan 1994, tampak hadir juga sejumlah guru yang menambah suasana haru acara temu kangen tersebut.

Dalam sambutannya Ketua Panitia Sastriasri Hastari Nurdini, menyampaikan terima kasih ke para alumnus dan guru yang berkenan hadir.

Sastriasri pun menyitir bagian dari Mars SMA 4 B Yogyakarta untuk mengenang masa-masa sekolah dan harapan ke depan.

"Mengutip satu syair Mars 4 B, yaitu SMA 4 B SEKOLAH KITA KELUARGA KITA merupakan doa-doa para sesepuh SMA 4 Yogyakarta terdahulu dan hari ini adalah momen di mana doa-doa beliau kita rasakan sekarang, " ucapnya.

BACA JUGA: 10 SMA Terbaik di Tangerang sebagai Referensi PPDB 2024

Kemariahan makin terasakan karena sejumlah alumnus pun mengenakan seragam putih abu-abu khas anak SMA.