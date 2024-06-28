Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Benarkah Pendaftaran CPNS Dibuka Tanggal 15-29 Juli 2024? Ini Penjelasan BKN

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |16:25 WIB
Benarkah Pendaftaran CPNS Dibuka Tanggal 15-29 Juli 2024? Ini Penjelasan BKN
Benarkah Pendaftaran CPNS Dibuka 15 Juli 2024? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Benarkah pendaftaran CPNS dibuka tanggal 15-29 Juli 2024? Ini penjelasan BKN.

Akhir-akhir ini warganet dikejutkan dengan salah satu unggahan di media sosial. Unggahan tersebut berisi informasi pengumuman seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan diselenggarakan pada 15-29 Juli 2024.

Sedangkan, pendaftaran CPNS 2024 akan dibuka pada 16 Juli-5 Agustus 2024. Untuk hasil seleksi administrasi diperkirakan akan diumumkan pada 12-13 Agustus 2024.

Kemudian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) diperkirakan terlaksana mulai 9 September - 19 Oktober 2024 dan hasilnya akan diumumkan pada 1-2 November 2024.

Namun apakah rincian informasi tersebut benar adanya? Inilah penjelasan yang diberikan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Telusuri berita edukasi lainnya
