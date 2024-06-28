Daftar 16 Sekolah yang Direnovasi di Kalimantan Tengah, Anggaran Rp84,2 Miliar

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) gelontorkan Rp84,2 miliar untuk melakukan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana pendidikan di Kalimantan Tengah.

Presiden Jokowi mengatakan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi fasilitas-fasilitas infrastruktur pendidikan yang dilakukan di Kalimantan Tengah ini bertujuan agar sarana dan prasarana yang ada bisa lebih bermanfaat bagi para mahasiswa dan siswa.

"Kita harapkan sumber daya manusia yang unggul benar-benar bisa kita dapatkan dari manfaat pembangunan, rehabilitasi dan renovasi yang telah dilakukan," kata Presiden Jokowi dalam keterangan resminya, Kamis (27/6/2024).

Pekerjaan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana pendidikan di Kalimantan Tengah dilakukan pada tahun 2020-2023 dengan total biaya Rp84,2 miliar. Pekerjaan yang dilakukan terdiri dari 1 gedung pascasarjana, 6 madrasah, dan 9 sekolah yang tersebar di 9 kota/kabupaten.

Rinciannya yaitu Gedung Pascasarjana IAIN Kota Palangka Raya, MIN 3 Barito Timur, MIN 2 Barito Selatan, MTsN 1 Katingan, MTsN 2 Kapuas, SDN 1 Anjir Mambulau Tengah, SDN 2 Mantangai Hililr, SMPN 1 Kapuas Timur, MIN 3 Pulang Pisau, SDN Dandang 1, SDN Dandang 3, SDN Purwodadi, MIN 1 Lamandau, SDN 2 Sungai Cabang, SDN 1 Parang Batang, dan SDN Tumbang Bahan.