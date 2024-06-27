UNS Kukuhkan Jaksa Agung Muda Bambang Sugeng Jadi Guru Besar Kehormatan Bidang Hukum Pidana Korupsi

JAKARTA - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mengukuhkan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono sebagai Guru Besar Kehormatan Bidang Hukum Pidana Korupsi dan Pemulihan Aset. Pengukuhan dilakukan oleh Plt. Rektor UNS Chatarina Muliana dalam Sidang Terbuka Senat Akademik di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram.

Dalam Sidang Terbuka Senat Akademik tersebut, Bambang menyampaikan orasi ilmiah dengan tema “Mewujudkan Central Authority Menjadi Bagian Integrated Justice System Di Bawah Kewenangan Kejaksaan Sebagai Upaya Optimalisasi Asset Recovery “. Central Authority menjadi bagian dari Integrated Justice System di bawah kejaksaan untuk mengoptimalisasi perampasan aset hasil korupsi yang berada di luar negeri.

BACA JUGA: UNS Adakan Pelatihan Bahasa Isyarat Tingkat Dasar

Bahwa pengembalian aset negara dapat ditinjau dari teori kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Jika aset hasil korupsi dikembalikan kepada negara maka akan memberikan kemanfaatan bagi negara untuk mensejahterakan masyarakatnya. Rumitnya perampasan aset hasil korupsi yang berada di luar negeri salah satunya dikarenakan proses birokrasi yang tidak efektif yang mengakibatkan penegakan hukum menjadi lemah.

Beberapa negara maju yang menempatkan central authority menjadi bagian integrated justice system di bawah Kejaksaan Agung misalnya Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Filipina. Gagasan ini termasuk gagasan yang baru dan jika diterapkan akan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia.

“Kebaruan gagasan ini yakni pertama rekonstruksi kelembagaan central authority dalam rangka efektivitas penuntutan, kedua rekonstruksi kelembagaan central authority dalam asas dominus litis, asas oportunitas, dan single prosecution system serta efektivitas asset recovery di luar negeri,” terang Prof. (HC-UNS) Bambang dalam konferensi pers di hadapan media di Ruang Sidang 2 Gedung dr. Prakosa UNS, Kamis (27/6/2024).

Beliau juga akan menggarisbawahi, pentingnya kolaborasi perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri untuk memperkuat kerja sama dan memberikan keuntungan pada perkembangan ilmu pengetahuan.