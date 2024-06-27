Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kisah Kegigihan Ahmad Anak Buruh Tani, Masuk Tanpa Tes dan Kuliah Gratis di UGM

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |12:21 WIB
Kisah Kegigihan Ahmad Anak Buruh Tani, Masuk Tanpa Tes dan Kuliah Gratis di UGM
Kisah Ahmad Anak Buruh Tani, Masuk Tanpa Tes dan Kuliah Gratis di UGM (Foto: UGM)
A
A
A

JAKARTA - Masuk tanpa tes dan kuliah gratis di Universitas Gadjah Mada (UGM). Ini yang dirasakan oleh Ahmad Yuli Setiawan (biasa dipanggil Awan).

Ahmad Yuli Setiawan dinyatakan diterima di Fakultas Peternakan (Fapet) UGM tahun 2024 melalui jalur SNBP.

Atas keberhasilan ini membuat sang orangtua bangga. Tangis Riyanta (49 tahun) pecah sudah. Dia tak kuasa membendung air matanya saat bercerita tentang anak semata wayangnya, Ahmad Yuli Setiawan.

Dia seakan tidak percaya anaknya bisa diterima di UGM tanpa tes bahkan tidak dipungut biaya sama sekali setelah mendapatkan subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) 100 persen sehingga dibebaskan dari biaya pendidikan hingga lulus.

“Saya itu sampai sekarang masih setengah tidak percaya,” kata Riyanta terbata-bata.

Bagaimana tidak merasa bangga bercampur haru. Riyanta selama ini merasa tidak banyak berperan atas studi Awan, termasuk memikirkan masuk ke perguruan tinggi. Apalagi selama di bangku SMA, Awan juga tidak mengikuti les baik di sekolah maupun di luar.

“Ya bagaimana ya karena memang saya tidak ada biaya untuk membayar les. Saya juga masih ada tunggakan di SMA-nya Awan sebesar satu setengah juta,”tuturnya.

Riyanta dan Wantinem adalah orangtua Awan. Riyanta sehari-hari bekerja sebagai buruh tani. Untuk menambah keuangan keluarga ia juga bekerja menggaduh sapi dan jaga malam di SLB dekat rumahnya.

Sementara Wantinem seorang ibu rumah tangga. Namun, kesehatannya menurun setelah sempat jatuh sebanyak 3 kali.

“Untuk jalan dan aktifitas memang terbatas karena sakit. Mungkin ada yang kena syaraf kakinya. Kadang terapi, ” kata Wantinem didampingi Riyanta saat ditemui di rumahnya Kauman, Wijirejo, Pandak, Bantul.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/65/3191473/ugm-rObg_large.jpg
Kisah Nurul Indarti saat S1 Cuma Punya IPK 2,97 Kini Resmi Jadi Guru Besar UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/65/3189486/ai-lPpm_large.jpg
Mengenal AI Bernama LISA , Sebut Jokowi Bukan Alumni UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/65/3183694/mahasiswa-sxqB_large.jpg
Mahasiswa UGM Ciptakan Kemasan Ramah Lingkungan, Bahannya dari Jamur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/65/3144301/ugm-Plu1_large.jpg
Mahasiswa Jadi Tersangka, UGM Bentuk Tim Komite Etik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/65/3143857/wisudawan_termuda-XWUT_large.jpg
Wisudawan Termuda UGM Raih Gelar S1 Farmasi di Usia 19 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/65/3129034/ugm-IncA_large.jpg
UGM Pecat Guru Besar yang Cabuli 13 Mahasiswi
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement