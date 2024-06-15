Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Alumni SMA Stella Duce 1 Yogyakarta Gelar Baksos di Sumba

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Sabtu, 15 Juni 2024 |13:38 WIB
Alumni SMA Stella Duce 1 Yogyakarta Gelar Baksos di Sumba
A
A
A

JAKARTA - Alumni SMA Stella Duce 1 Yogyakarta yang tergabung dalam Sisters Forever ’89 bekerjasama dengan Smile Train Indinesia menyelenggarakan bakti sosial Senyum untuk Sumba dengan operasi bibir sumbing dan celah langit-langit bagi 19 orang. Ke-19 penyandang bibir sumbing tersebut terdiri dari 8 laki-laki dan 11 perempuan berusia 4 bulan hingga 20 tahun dari 4 kabupaten, yakni Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan Sumba Timur. Selama 3 kali menggelar bakti sosial telah 93 orang menjalani operasi bibir sumbing gratis.

Operasi bibir sumbing dan langit-langit secara gratis ini berlangsung sejak 13 hingga 15 Juni 2024 di RS Karitas Weetebula, Sumba Barat Daya. Dalam pelaksanaan program ini, Smile Train Indonesia melibatkan tim medis dari Yayasan Anugerah Sentosa dan dibantu oleh KAREKA Sumba, YKBH Sarneli dan Emily 07. Selama 3 tahun berturut-turut Bakti Sosial ini digelar untuk membantu anak-anak dan warga yang mengalami masalah bibir sumbing agar dapat kembali normal, tersenyum dan percaya diri.

“Untuk ketiga kalinya kami menyelenggarakan bakti sosial ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terkendala oleh akses kesehatan, agar mereka bisa tersenyum kembali melalui operasi bibir sumbing. Selama 3 kali operasi gratis ters,” ujar Ketua Panitia Pelaksana Bakti Sosial Senyum untuk Sumba, Maya Wijaya, Sabtu (15/6/2024).

Sementara itu, Program Direktor Smile Train Indonesia, Ruth Monalisa menyambut baik kegiatan ini.

