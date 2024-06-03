Advertisement
SMA Taruna Nusantara Buka Lowongan Kerja 2024 untuk Tenaga Pendidik, Ini Cara Daftarnya

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |17:39 WIB
SMA Taruna Nusantara Buka Lowongan Kerja 2024 untuk Tenaga Pendidik, Ini Cara Daftarnya
SMA Taruna Nusantara Buka Lowongan Kerja untuk Tenaga Pendidik (Foto: Dokumentasi SMA Taruna Nusantara)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN) akan membuka penerimaan tenaga pendidik (Pamong) SMA Taruna Nusantara Terintegrasi Tahun Pelajaran 2024/2025.

LPTTN sebagai unit pengelola SMA Taruna Nusantara berkedudukan di Jakarta dan berada dalam naungan Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP) Kemhan.

Pendaftaran tenaga pendidik tersebut akan dibuka mulai 7-14 Juni 2024, dan secara terinci informasi dan pendaftaran dapat diketahui melalui tautan resmi rekrutmen.tarunanusantara.id .

Posisi yang dibutuhkan untuk tenaga pendidik diantaranya Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katholik, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Rumpun IPA (Fisika, Kimia, dan Biologi), Rumpun IPS (Sejarah, Ekonomi, Geografi, dan Sosiologi), Matematika, Informatika, Seni Musik, Pendidikan Jasmani dan Olahraga Kebugaran, Muatan Lokal Bahasa Jawa/Sunda, dan Bimbingan Konseling (BK).

Penerimaan tenaga pendidik ini dalam rangka mempersiapkan bibit unggul masa depan menuju Indonesia Emas 2045 di SMA Taruna Nusantara Terintegrasi. Demikian dikutip dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Diketahui saat ini sedang dilakukan pembangunan kampus di Cimahi dan Malang, dan akan bertambah di beberapa lokasi lain di seluruh Indonesia.

