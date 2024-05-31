15 Kabupaten dengan SDM Paling Maju di Indonesia

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis skor Indeks Pembangunan Manusia versi 2023. Peringkat teratas dipegang oleh Kabupaten Sleman.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah tolak ukur yang mendeskripsikan keberhasilan suatu daerah membangun sumber daya manusianya. IPM memiliki 3 komponen dasar yaitu kesehatan, pendidikan, serta pengeluaran.

Secara nasional, IPM di Indonesia sejauh ini terus mengalami kemajuan. Di mana, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia saat ini mencapai 74,39. Hal ini didukung oleh belanja yang berkualitas dari Kementerian/Lembaga (K/L).

Jika ditinjau lebih rinci, Kabupaten Sleman memegang tahta tertinggi skor IPM sejak tahun 2004.

“Meninjau indikatornya, masyarakat Kab. Sleman di 2023 lalu punya angka harapan hidup 75,26 tahun, harapan lama sekolah 16,77 tahun, rata-rata lama sekolah 11,01 tahun, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan Rp16,98 juta/tahun,” tulis wonderfuljogja di Instagram, Jumat (31/5/2024).