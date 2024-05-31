Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

15 Kabupaten dengan SDM Paling Maju di Indonesia

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |21:36 WIB
15 Kabupaten dengan SDM Paling Maju di Indonesia
15 Kabupaten dengan Sumber daya manusia maju (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis skor Indeks Pembangunan Manusia versi 2023. Peringkat teratas dipegang oleh Kabupaten Sleman.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah tolak ukur yang mendeskripsikan keberhasilan suatu daerah membangun sumber daya manusianya. IPM memiliki 3 komponen dasar yaitu kesehatan, pendidikan, serta pengeluaran.

Secara nasional, IPM di Indonesia sejauh ini terus mengalami kemajuan. Di mana, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia saat ini mencapai 74,39. Hal ini didukung oleh belanja yang berkualitas dari Kementerian/Lembaga (K/L).

Jika ditinjau lebih rinci, Kabupaten Sleman memegang tahta tertinggi skor IPM sejak tahun 2004.

“Meninjau indikatornya, masyarakat Kab. Sleman di 2023 lalu punya angka harapan hidup 75,26 tahun, harapan lama sekolah 16,77 tahun, rata-rata lama sekolah 11,01 tahun, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan Rp16,98 juta/tahun,” tulis wonderfuljogja di Instagram, Jumat (31/5/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement